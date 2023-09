Apple Watch Series 9 gepresenteerd: Snellere chip en Double Tap

Apple heeft vandaag tijdens een evenement de Apple Watch Series 9 gepresenteerd. Wat kun je verwachten van de nieuwe smartwatch?

Dit is de Apple Watch Series 9

De Apple Watch Series 9 is 30 procent krachtiger dan de voorganger dankzij de nieuwe S9-chip (S9 SiP). De batterij moet hierdoor ook verbeterd zijn, waardoor je zeker de hele dag kunt doen met de nieuwe Apple Watch. Je vindt dit keer ook ultrawideband terug, wat een scala aan nieuwe mogelijkheden brengt voor niet alleen afstand tot andere Apple-producten, maar ook binnen het slimme huis dat Apple voor ogen heeft.

Het scherm is helderder dan ooit dankzij de maximale helderheid van 2.000 nits. In het donker hoef je niet bang te zijn om verblind te worden, want de minimale helderheid is 1 nit. Apple wil ook de duurzaamheid benadrukken, want het slimme horloge bestaat voor een deel uit gerecycled materiaal, waaronder zelfs de batterij.

Double Tap

Nieuw is Double Tap, een nieuwe manier om de smartwatch te bedienen. Door een dubbele vingerbeweging waarbij je je vinger en duim op elkaar tikt kun je een telefoontje opnemen of ophangen, maar er zijn ook andere toepassingen te bedenken dankzij machine learning. Denk aan het pauzeren van een serie die je via Apple TV kijkt of het maken van een foto.

Prijs en beschikbaarheid

De Apple Watch Series 9 is verkrijgbaar vanaf 449 euro. Je kunt de smartwatch vanaf vandaag vooruit bestellen en ze liggen vanaf 22 september in de winkels. Je kunt kiezen uit een 41-mm voor de smalle pols of een 45mm voor de grotere pols. De kast is verkrijgbaar in de kleuren sterrenlicht, middernacht, zilver, red en roze. Uiteraard zijn er ook weer diverse soorten bandjes verkrijgbaar.

