Apple presenteert iOS 16 voor de iPhone: dit is er nieuw

Foto's

Op het gebied van foto’s heeft Apple ook wat belangrijke aanpassingen doorgevoerd. Via iCloud kunnen foto’s vanaf nu snel met anderen gedeeld worden, bijvoorbeeld iemand die bij je op bezoek is of naast je staat in de kroeg. Bij het maken van een foto of video kan je dan ook in de Camera-app kiezen waar je die wil opslaan: in je eigen bibliotheek, of in de gedeelde bibliotheek.

Daarnaast heb je nooit meer last van dubbele foto’s in je fotobibliotheek. Je kunt met iOS 16 namelijk duplicaten opzoeken en verwijderen. Foto-albums kunnen daarnaast nu op slot worden gezet met Face ID of Touch ID. Tot slot is het mogelijk om automatisch mensen, dieren en dingen uit foto’s te laten knippen. Hiermee kun je zelf leuke aanpassingen aan foto’s doen of juist een specifiek persoon of object uit een foto halen.