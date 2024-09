Apple lanceert iPhone 16-serie met Apple Intelligence

We zaten er al een tijdje op te wachten, maar vanavond was het moment eindelijk daar. Apple heeft tijdens een evenement de iPhone 16-serie officieel gelanceerd. De serie smartphones bestaat uit vier verschillende modellen. Net als bij de iPhone 15-serie zijn daar de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. En net als bij veel andere merken is het ook hier AI dat de boventoon voert. Maak kennis met de iPhone 16-serie met Apple Intelligence.

Dit zijn de iPhone 16 en iPhone 16 Plus

De iPhone 16 heeft een oled-scherm van 6.1-inch en de iPhone 16 Plus is een slagje groter met een oled-scherm van 6.7-inch. Het scherm heeft een aanpasbare helderheid van 2.000 nits in fel zonlicht tot 1 nits in een donkere omgeving. De smartphone heeft dit keer veel meer knoppen dan anders. Naast de aan/uit-knop en volumeknoppen ook Camera Control Button om direct de camera in te schakelen. Door de knop vast te houden, te sliden of te tappen roep je verschillende functies op. De Action Button is wederom terug. Niet alleen op de Pro en Pro Max-modellen, zoals bij de iPhone 15-serie, maar nu ook op de iPhone 16 en iPhone 16 Plus. De iPhone 16 en iPhone 16 Plus hebben een aluminium behuizing, een scherm met Ceramic Shield en is verkrijgbaar in vijf kleuren, namelijk ultramarine, teal, pink, white en black.

De iPhone 16-serie maakt gebruik van de A18-chipset, die weer vlotter en krachtiger is dan de chipset in voorgaande generaties. Hetzelfde geldt voor de GPU die 40 procent krachtiger is. Toch moet het toestel dit keer koeler blijven dan ooit dankzij een nieuwe interne structuur. Het paradepaardje is dit keer echter AI. Net als vele andere fabrikanten, of het nu gaat om een smartphone of een heel ander apparaat, zet vol in op kunstmatige intelligentie. Apple doet dat nu ook met Apple Intelligence. Wat kun je ermee? Denk bijvoorbeeld aan hulp op het gebied van taal en vertalen, bij het bewerken of zoeken van foto’s en afbeeldingen, bij productieve taken en bij het begrijpen van context. Apple blijft privacy hierbij hoog in het vaandel houden. Jouw data wordt nooit op de cloud opgeslagen. Ook Siri profiteert van Apple Intelligence, begrijpt de context beter en heeft daardoor meer mogelijkheden. Apple begint echter met Engels en volgend jaar worden daar andere talen aan toegevoegd. Nederlands wordt echter niet genoemd. Apple’s Visual Intelligence is een soort Google Lens, waarbij je de camera gebruikt om objecten in je omgeving online te vinden en uitleg te krijgen. Deze roep je op via de Camera-knop op de behuizing.

Qua camera’s beschikken de iPhone 16 en iPhone 16 Plus over een hoofdcamera van 48 megapixel hoofdcamera met een diafragma van f/1.6. Daarnaast kun je deze ook gebruiken als telephotocamera van twaalf megapixel met 2x optische zoom. Naast de hoofdcamera is er ook een ultragroothoekcamera van twaalf megapixel aanwezig. De batterij van de iPhone 16 en iPhone 16 Plus is ook weer groter gemaakt, zodat je minder snel hoeft op te laden.

Dit zijn de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max

De iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max hebben alle basisfuncties van de iPhone 16 en iPhone 16 Pro Max, maar voegen daar Pro-functies aan toe. Zo is het camerasysteem anders met een derde camera aan boord en zijn beide toestellen dit keer net een slagje groter. De iPhone 16 Pro heeft een oled-scherm van 6.3-inch en de Pro Max zelfs van 6.9-inch. De schermen ondersteunen een verversingssnelheid van 120Hz en zijn Always-On. Ook profiteren ze van meer Apple Intelligence-functies. De behuizing is van titanium en en de toestellen zijn verkrijgbaar in vier kleuren, namelijk black titanium, white titanium, natural titanium en desert titanium.

De chipset aan boord is de A18 Pro, een snellere versie van de iPhone 16 en iPhone 16 Plus en tot 15 procent sneller dan de A17 Pro in de iPhone 15 Pro en Pro Max. Nog sneller dus en dat moet je ook met gamen gaan merken. Volgens Apple is men hiermee koploper en is dit de snelste chipset in een smartphone ooit.

De hoofdcamera is de nieuwe 48 megapixel Fusion camera. Ook de ultragroothoekcamera is nieuw met 48 megapixel en een diafragma van f/2.2. Tot slot is daar de twaalf megapixel telephotocamera om onderwerpen dichtbij te halen. Drie nieuwe camera’s die je ook met de Camera Control Button kunt bedienen. Apple voegt nieuwe Photographic Styles toe om je foto’s helemaal naar wens na te bewerken. Filmen kan in een 4K-resolutie met 120 beeldjes per seconde. Ook kan je de 120 beeldjes per seconde in slow motion gebruiken om video’s te vertragen.

Prijs en beschikbaarheid

Wat gaat de iPhone 16-serie kosten? Prijzen beginnen bij 799 dollar voor de 128GB-versie van de iPhone 16. De iPhone 16 Plus gaat 899 dollar kosten voor de 128GB-versie. Configuraties met meer opslaggeheugen zijn ook beschikbaar.

De iPhone 16 Pro begint 999 dollar bij voor de 128GB-versie en de iPhone 16 Pro Max begint bij 1.199 dollar voor de 256GB-versie.

Prijzen in euro’s voegen we toe zodra we daar informatie over hebben.