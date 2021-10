Apple heeft ook problemen met productie iPhone 13 door chiptekorten

Apple was van plan om 90 miljoen nieuwe iPhone 13’s te produceren in de laatste drie maanden van 2021. Deze doelstelling gaat echter niet gehaald worden. Apple heeft aan partners laten weten dat het totaal lager uit zal komen, omdat Broadcom en Texas Instruments niet genoeg kunnen leveren door de chiptekorten. Het bedrijf gaat nu 80 miljoen exemplaren produceren. Bepaalde onderdelen van het display komen van Texas Instruments, terwijl Broadcom bepaalde draadloze componenten levert.

Volgens Bloomberg is Apple één van de grootste kopers qua chips ter wereld, maar heeft zelfs Apple moeite met al hun koopkracht om aan genoeg chips te komen. Volgens insiders zal het chiptekort ook in 2022 nog verder aanhouden. Het nieuws zorgt voor rode cijfers op de beurs, want Apple, Broadcom en Texas Instruments duiken in het rood.

Lang wachten op je nieuwe iPhone 13

Wie nu op de website van Apple een nieuw toestel in de iPhone 13-serie wil aanschaffen moet sowieso even geduld hebben. De iPhone 13 Pro Max in Sierra Blue (128 GB) zal pas half november geleverd gaan worden wanneer je het toestel vandaag aanschaft. Op de reguliere iPhone 13 moet je iets korter wachten. Dat toestel is vanaf eind oktober leverbaar. Apple lijkt dus niet aan de vraag te kunnen voldoen en ook de chiptekorten en het verlagen van de doelstelling zal hier niet ten positieve aan bijdragen.