Apple brengt iOS- en iPadOS-updates uit met belangrijke Safari-fix

Apple bracht woensdagavond Nederlandse tijd iOS 15.3 en iPadOS 15.3 uit. Voor beide systemen geldt dat dit de derde grote update voor het OS is sinds de lancering in september 2021. Het is belangrijk dat je de updates snel installeert, aangezien ze een groot probleem met de Safari-browser oplossen.

Apple brengt Safari-fix uit

De iOS- en iPadOS-updates staan geheel in het teken van probleemoplossingen en prestatiesverbeteringen. Je hoeft dus geen nieuwe functies te verwachten. Ondanks dat raden we aan de updates zo snel als mogelijk binnen te halen. Ze bevatten namelijk een oplossing voor het probleem met de Safari-browser. Door een foute implementatie van een bepaalde api (IndexedDB) liggen gebruikersgegevens op straat.

Normaliter is het zo dat een website binnen een browsertab alleen toegang heeft tot de informatie die die aanmaakt binnen die tab (zo’n tab wordt dan gezien als een aparte omgeving). Maar onlangs bleek dat websites in tabs bij elkaars informatie konden komen. Daardoor zag site x wat je doet op site y en andersom. Dat is een enorm privacyprobleem, niet in de laatste plaats omdat websites je zo kunnen identificeren en mogelijk toegang krijgen tot zaken als je Google-account.

Advertentie

Zo kunnen malafide websites op gemakkelijke wijze aan persoonlijke informatie komen. En dat wil je natuurlijk altijd voorkomen. Door de nieuwste updates van Apple te downloaden, gaat je dat lukken. Op deze pagina lees je wat de updates nog meer brengen.

Niet alleen de Safari-browser heeft hier overigens last van. Op iOS geldt het voor alle gebruikers die (gedwongen) gebruikmaken van dezelfde basis, de zogenaamde WebKit van het bedrijf uit Cupertino. Maar na het updaten zou je geen gevaar meer lopen, aldus het bedrijf.

Updates downloaden

Je krijgt automatisch een melding van de nieuwste update op je iPhone of iPad, maar je kunt dit ook handmatig uitvoeren. Dat doe je op de volgende manier: