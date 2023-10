Apple verhoogt prijzen van TV+, Arcade en One

Een jaar geleden verhoogde Apple de prijzen van zijn abonnementen al, en ook dit jaar moeten abonnees meer gaan betalen. Zo wordt een abonnement op Apple TV+ maar liefst drie euro duurder. Dit gaat van 6,99 euro per maand naar 9,99 euro per maand.

Apple One voor één persoon wordt verhoogd van 16,95 euro per maand naar 19,95 euro per maand. Kies je voor Apple One voor het hele gezin dan betaal je 25,95 euro per maand in plaats van 22,95 euro per maand.

Tot slot wordt de prijs van Apple Arcade verhoogd van 4,99 euro per maand naar 6,99 euro per maand.

De nieuwe prijzen gelden vooralsnog voor nieuwe klanten. Waarschijnlijk krijgen bestaande klanten binnenkort een e-mail waarin de prijsverhoging voor hen bekendgemaakt wordt.