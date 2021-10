Google komt met Android 12L voor opvouwbare toestellen en tablets

Naast de reguliere Android 12 komt Google ook met een variant met de naam Android 12L. Deze versie van het besturingssysteem is speciaal ontworpen voor grote mobiele apparaten als tablets, opvouwbare smartphones, laptops en Chromebooks. Waar de reguliere versie van het besturingssysteem vaak voor kleinere schermen is geoptimaliseerd, daar profiteren de apparaten met grotere schermen straks van nieuwe optimalisaties.

Android 12L doet niet heel veel anders dan de reguliere versie van het besturingssysteem, maar zorgt voor optimalisatie op de grotere schermen. Zo is onder andere het snelmenu voor de instellingen en notificaties gewijzigd. Waar je dat op een normale smartphone onder elkaar krijgt te zien, daar is dat bij Android L in twee kolommen verdeeld met het menu voor snelle instellingen links en je notificaties rechts. Ook is er een nieuwe taakbalk voor de grote schermen waarmee gebruikers snel kunnen wisselen tussen favoriete apps en deze eventueel kunnen ‘draggen en droppen’ naar een splitscreenmodus. Tevens komen er mogelijkheden voor appoptimalisaties voor de grote schermen. Via het Android Developers Blog zijn er tools voor ontwikkelaars te downloaden om apps alvast te optimaliseren voor Android 12L en de grotere schermen.

Android 12L: wachten tot begin 2022

Als gebruiker moet je nog even wachten. De speciale versie van Android 12 voor opvouwbare smartphones, tablets, laptops en Chromebooks, oftewel Android 12-apparaten met grotere schermen, zal waarschijnlijk pas begin 2022 uitgebracht gaan worden.