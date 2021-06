Android 12: tweede bèta focust zich op privacy en meer opties

De tweede bèta van Android 12 concentreert zich op een vier grote, vernieuwde onderdelen. Over de eerste bèta werd gezegd dat die nogal tegenviel, omdat Google enkele functies zou achterhouden. Is dat dan beter nu met de tweede?

Android 12: tweede bèta beschikbaar

Eén van de grootste nieuwe functies is het privacydashboard. Op dashboard kun je achterhalen welke data gebruikt is door welke app. Zo krijg je meer inzicht in datagebruik van applicaties. Mocht je het er niet mee eens zijn, dan kun je zodoende beslissen om de toestemmingen terug te trekken. Ook is het gewoon handig om dit in een overzicht te hebben staan. Dat maakt de informatie toegankelijk.

Daarnaast krijg je in de statusbalk bovenin te zien welke onderdelen van je smartphone nu gebruikt worden. Denk dan bijvoorbeeld aan je camera of microfoon. Dat doet Android 11 nu ook al, maar in mindere mate. Bovendien is het zo dat je in het snelle menu toggles tegenkomt waarmee je de functies deactiveert.

Een andere privacyfunctie heeft te maken met het klembord, waar je teksten en afbeeldingen naar kopieert. In het verleden konden apps nog wel eens de inhoud van de klembord lezen, maar met de nieuwe opties wordt dat voorkomen. Je krijgt daarvoor een notificatie te zien, onderin in beeld. Zo ben je dus helemaal op de hoogte.

Tot slot concentreert Google zich met Android 12 op de netwerkmogelijkheden. Het gaat dan in feite om de user interface in het scherm van je netwerkinstellingen. Die interface is op de schop gegaan, waardoor die duidelijker geworden is. Zo moet je veel sneller zaken kunnen regelen aangaande je netwerken. De volgende bèta staat gepland voor een release in juli van dit jaar.