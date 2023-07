Wijs op reis: reisgadgets voor de moderne vakantieganger

Telefoon voorbereiden

Ga je binnen de EU op reis, dan kun je daarin roamen zonder bijkomende kosten. Ofwel: je kunt internetten volgens de regels die bij jouw abo horen. Check de kleine lettertjes, want soms zit er wel degelijk een limiet op wat je in het buitenland aan data kunt verstoken. Een limiet ook die wellicht lager uitvalt dan wat je in Nederland gewend bent. Heb je een telefoon met dual SIM-slot, dan kun je op je vakantie-adres ook een prepaid-datasimkaart aanschaffen. Dat is met name interessant voor vakantiebestemmingen buiten de EU. Voor landen als de VS en Canada kun je soms bij je provider tegen verrassend lage kosten ook een roaming-optie activeren, waarvoor min of meer dezelfde regels gelden als binnen de EU. In alle gevallen geldt, dat om gebruik te maken van roaming – kosteloos of tegen betaling – je de roaming-optie in je telefoon wel eerst aan moet zetten. Zoek voor vertrek rustig uit waar die optie in jouw toestel zit, om om onnodige ‘elektrostress’ op je bestemming te voorkomen.