Eyecatchers: 5 unieke en opvallende smarthome-gadgets

Nanoleaf Elements Wood

De Nanoleaf-tegels zijn erg populair in thuiskantoren, omdat ze een heel futuristisch uiterlijk hebben. De gewone variant is een soort kunststof tegel waar licht doorheen komt in allerlei kleuren, dat ook nog eens van kleur kan wijzigen. Je kunt het met je smartphone precies instellen zoals jij dat wil. Wat echter nog wat specialer is, dat is de hout-look variant. Het lijkt als het uit staat gewoon een mooi houten kunstwerk met zeshoeken, terwijl het met licht aan weer een wat meer futuristische look geeft. Het licht kan met de beat van je muziek meesyncen, dus ook in de woonkamer kan dit lichtelement erg goed van pas komen: disco!

Nanoleaf Elements bieden ondersteuning voor onder andere Apple HomeKit. Let wel, de houtlook-variant heeft alleen wit/geel licht, terwijl de kunststof-variant een hele regenboog aan kleuren kan weergeven. Het is aan jou of je voor subtiel wil gaan, of liever voor de opvallendere kleuren die Nanoleaf van oorsprong biedt. In ieder geval kun je met de tegels zelf een vorm maken, dus creatief is het sowieso. Je bent rond de 200 euro kwijt voor een setje van Nanoleaf-tegels.