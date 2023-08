Ziggo en SkyShowtime breiden samenwerking uit

Vanaf dit najaar is de streamingdienst inbegrepen bij een TV Max abonnement en beschikbaar als extra tv-pakket voor klanten die internet van Ziggo met Vodafone of hollandsnieuwe combineren. SkyShowtime zal hiermee het huidige Movies & Series L en Movies & Series XL van Ziggo vervangen. Klanten die in aanmerking komen krijgen later dit jaar persoonlijk bericht over het activeren van een SkyShowtime account. Hiermee krijgen ze toegang tot het volledige aanbod van de streamingdienst. Tot die tijd kunnen klanten de grootste titels van SkyShowtime bekijken in het tv-menu.

Als onderdeel van de uitbreiding van de samenwerking, is dat vanaf vandaag een selectie van de beste films en series van SkyShowtime te zien op het TV & Streaming-platform van Ziggo. Titels zoals Babylon, iCarly, Nope, PAW Patrol, Rabbit Hole, Star Trek: Strange New Worlds (S1), Ticket to Paradise, Top Gun: Maverick, Tulsa King, Yellowjackets (S1 & S2) en Yellowstone (S1-5) zijn te bekijken via het tv- menu van Movies & Series L- en XL-klanten.

Ziggo-klanten met een abonnement waarin SkyShowtime niet is gebundeld, kunnen zich via Ziggo op SkyShowtime abonneren voor een prijs van €6,99 per maand.