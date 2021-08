Xbox Stereo Headset aangekondigd: koptelefoon met draad

Microsoft heeft een gloednieuwe koptelefoon voor Xbox en pc’s aangekondigd, die geschikt is voor gamers: de Xbox Stereo Headset. In tegenstelling tot de draadloze koptelefoon, die enorm in de smaak valt, heeft dit model wel een draadje. Daardoor is die iets goedkoper en kun je hem wellicht gemakkelijker in gebruik nemen op andere apparaten in huis.

Dit is de Xbox Stereo Headset

De nieuwe Xbox Stereo Headset biedt ondersteuning aan voor Windows Sonic, Dolby Atmos en DTS Headphone: X. Daardoor is er tevens support voor ruimtelijk geluid; daar heb je dan wel weer een licentie voor nodig van Dolby, bijvoorbeeld. De koptelefoon heeft een flexibel en licht ontwerp en een verstelbare hoofdband die voorzie is van een zachte demping. Daardoor wordt de druk op het hoofd gelijkmatig verdeeld.

De oorschelpen op dit model zijn volgens Microsoft “ultrazacht”, waardoor je comfortabel kunt gamen. Op de koptelefoon zelf zitten enkele bedieningselementen, net als op het duurdere model, waardoor je in een handomdraai bijvoorbeeld het volume aanpast. Van de game, maar ook van de chat die gaande is.

De Xbox Stereo Headset ondersteunt de Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One (X en S) en Windows-pc’s die voorzien zijn van een 3,5mm-aansluiting. Ook kun je de koptelefoon natuurlijk gebruiken op andere apparaten met een koptelefoonaansluiting aan boord. De accessoire kost 59,99 euro en is vanaf 21 september te koop, onder meer in de Microsoft Store.