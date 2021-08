Xbox Series X krijgt een interessante update voor het dashboard

Microsoft is begonnen met het testen van een nieuwe functie voor de Xbox Series X. Xbox-insiders in de Alpha- en Alpha Skip-Ahead-ringen krijgen namelijk toegang tot een verhoogde resolutie als het gaat om het dashboard en de verschillende menu-elementen. Daardoor wordt de interface van de spelcomputer geschikt gemaakt voor televisies en monitors die de 4k-resolutie ondersteunen.

Xbox Series X krijgt 4k-dashboard

De nieuwste Xbox krijgt dus een 4k-dashboard. De verandering in resolutie moet ervoor zorgen dat het menu er veel beter uit kom te zien op dergelijke televivies. Ook is het zo dat teksten veel beter leesbaar worden, waardoor het gebruik van het apparaat er dus op vooruitgaat.

Tot nu toe is het zo dat het dashboard van de Xbox Series X in 1080p weergegeven wordt. Datzelfde geldt voor de verschillende menu-elementen (zoals de gids die je vanaf de linkerkant oproept). Het is natuurlijk de bedoeling dat de ervaring verbeterd wordt ten opzichte van de oude situatie, want anders brengt Microsoft zo’n ogenschijnlijk simpele update niet uit.

Het is nog niet bekend of het menu voortaan ook hdr ondersteunt, zoals de PlayStation 5 wel doet. Ook is niet duidelijk of de Xbox Series S mag rekenen op dezelfde ondersteuning. In principe is de Series S in staat content in 4k te weergeven, dus het zou technisch gezien mogelijk moeten zijn dat het 4k-dashboard ook naar die spelcomputer komt.

Eerder bracht Microsoft al een andere update uit voor de Xboxspelcomputers. Die bèta-update stelt je in staat de led-lampjes op je console en controller te dimmen. Wanneer alle nieuwe functies precies naar de consoles komen, dat is helaas niet bekend.