Xbox-avondmodus dimt de lampen op je controllers en console

Microsoft heeft een nieuwe avondmodus voor Xbox aangekondigd. De nieuwe modus wordt momenteel getest met de Insiders in de Alpha Skip-Ahead-ring. Wanneer je hem activeert, dan kun je een aantal dingen dimmen. Denken dan aan je scherm, de led-op je controller en het lampje op de powerknop op de console.

Nieuwe avondmodus voor Xbox

De avondmodus biedt een hoop aanpassingsmogelijkheden aan. Zo is er een optionele filter voor blauw licht en worden er verschillende dimniveaus gepresenteerd. Je kunt zelfs het lampje van de Xbox-powerknop op de spelcomputer zelf helemaal uitschakelen, mocht je dat willen. Daarnaast kun je de console de nieuwe modus automatisch laten activeren en is het zelfs mogelijk de hdr-stand voor in de avond uit te schakelen.

De avondmodus is handmatig te activeren, maar werkt ook op een zelf in te stellen schema. Zo kun je de modus bijvoorbeeld aanzetten op het moment dat de zon ondergaat en uitschakelen wanneer de zon weer actief is. Dat kan momenteel ook al met de donkere modus, die het witte thema automatisch inwisselt voor een donker thema wanneer het donker wordt buiten.

Het is nog niet duidelijk wanneer de modus arriveert voor iedereen. Op moment van schrijven wordt die nog flink getest. Maar in de komende weken zullen er ongetwijfeld tweets of Redditposts online verschijnen waarin mensen hun ervaringen delen met de Xbox-avondmodus, voor onder meer Xbox Series X.