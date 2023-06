Beoordeling Xbox Series X

De Series X is voornamelijk bedoeld voor de mensen die al flink wat tijd en plezier geïnvesteerd hebben in het Xbox-ecosysteem en een flinke bibliotheek aan games opgebouwd hebben. Het maakt dan niet uit of die games fysiek of digitaal zijn. De ondersteuning voor vier generaties aan videogames is namelijk het sterkste punt van de console. Heb je niet zo veel Xbox-, Xbox 360- en / of Xbox One-games, dan kun je misschien nog even wachten met de aankoop. Maar heb je dat wel, dan is het een no-brainer dat je de console in huis haalt. Want dan speel je de beste versie van die videogames.