Zwarte Xbox Series S met 1 TB aan schijfruimte aangekondigd

Microsoft kondigde zondagavond aan dat we later dit jaar een nieuwe versie van de Xbox Series S mogen verwachten. Het gaat om een zwarte variant, die beschikt over 1 TB aan vrij schijfruimte (op een ssd). Verder heeft het Amerikaanse bedrijf niets aan het design of de architectuur aangepast. Daardoor is dit model van de Xbox nog steeds de goedkoopste manier om in te stappen in deze consolegeneratie.

Xbox Series S met 1TB-opslagruimte

De nieuwe Xbox Series S werd tijdens de Xbox Games Showcase aangekondigd, door Xbox-baas Phil Spencer. De Xbox Games Showcase is een zomerpresentatie waarin Microsoft laat zien wat we de komende maanden aan games mogen verwachten voor het platform. Niet alleen kregen we een uitgebreide gameplaydemo van Starfield (een titel waar veel gamers reikhalzend naar uitkijken), maar ook kwamen er titels van uitgevers als Sega en Atlus voorbij.

Games waar we hier op de redactie naar uitkijken zijn bijvoorbeeld Persona 5 Tactica, Like a Dragon: Infinite Wealth en Metaphor: ReFantazio. Maar ook Avowed en Fable hebben een positieve indruk achtergelaten. Tot slot kunnen we niet wachten om met de Cyberpunk-dlc aan de slag te gaan.

De nieuwe Xbox Series S is vanaf 1 september wereldwijd verkrijgbaar voor 349 euro. Dat is vijftig euro meer dan voor het oude model, dat over 500 GB aan interne opslagruimte beschikt. Je betaalt dan ook puur voor de extra opslagruimte en natuurlijk dat nieuwe laagje verf.

Op FWD hebben we weer over Xbox geschreven. Zo kun je bijvoorbeeld alles lezen over hoe backward compatibility werkt op de compacte spelcomputer. Veel mensen nemen ook vaak een Game Pass-abonnement bij deze console, aangezien daar meer dan genoeg redenen voor zijn.