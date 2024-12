Streamingtips #52 – Squid Game, Doctor Who en B&B Vol Liefde

Contraband: Seized at Sea (HBO Max)

Bijna niemand weet wat er ondertussen allemaal op zee gebeurt, maar deze serie laat in ieder geval zien dat het ook op deze grote wateren niet altijd pluis is. In deze serie volgen we officiers van Homeland Security en US Customs and Border Protection die onderzoeken doen naar smokkel in de grote havens van de Verenigde Staten. En dat zijn problemen waar we ook in Rotterdam bijvoorbeeld veel te mee te stellen hebben.