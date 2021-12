Prijzen Videoland gaan omhoog: dit betaal je in 2022 voor de dienst

Videoland verhoogt vanaf 18 januari 2022 de prijzen voor twee van zijn abonnementen. Zowel het Plus- als het Premium-abonnement kosten straks 1 euro meer per maand. Daardoor komen de prijzen neer op respectievelijk 8,99 en 10,99 euro per maand. Heb je een Basic-abonnement, dan is het goed om te weten dat er voor jou niets veranderd. Die prijs gaat namelijk niet omhoog.

Videoland gooit prijzen omhoog

Als je nu al een abonnement op Videoland hebt, dan krijg je daar vanzelf mail over. Heb je onlangs nog een abonnement afgesloten, dan is de kans groot dat het bedrijf je al informeerde over de prijsverhoging. Je vindt de nieuwe prijs na 18 januari 2022 in je account. De reden dat het bedrijf de prijs verhoogt, is heel simpel: in 2022 wil het je nog meer content aanbieden. Denk dan aan exclusieve series, films en zowel internationale als nationale documentaires.

Videoland is een streamingdienst die in handen is van RTL. Je vindt er heel veel aanbod van Nederlandse producties, evenals films en series die je op RTL kijkt en volgt. De nadruk ligt sterk op reality tv, evenals series en korte films die betrekking hebben op Mocro Maffia. In de wekelijkse FWD Streamingtips komen dergelijke series vaak voorbij, omdat ze het kijken waard zijn. Wil je meer tips hebben over content die verschijnt op Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video? Houd dan deze pagina in de gaten om te zien wanneer er een nieuwe editie van de Streamingtips online staat.