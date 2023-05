Videoland heeft drie verschillende abonnementsformules. Naast een Basis-abonnement is er ook een Plus- en Premium-abonnement. In het eerste geval verandert er niets. Het basis-abonnement blijft dezelfde prijs behouden. Voor het Plus- en Premium-abonnement ga je 1 euro meer per maand betalen.

De Nederlandse streamingdienst heeft een FAQ online gezet met veelgestelde vragen over de nieuwe prijzen van Videoland. De streamingdienst wil dagelijks nog meer exclusieve series, films en docu’s van eigen bodem en internationaal aanbieden. Daarom was een prijsverhoging noodzakelijk, aldus de streamingdienst. De prijsverhoging gaat in op 20 juni. Abonnees krijgen uiterlijk deze maand bericht over de verhoging.

Dit ga je vanaf 20 juni betalen voor Videoland

Het basis-abonnement met reclame kost je 4,99 euro per maand en dat blijft ook zo. Het Plus- en Premium-abonnement zijn reclamevrij en gaan met 1 euro per maand omhoog. Het Plus-abonnement stijgt van 8,99 euro naar 9,99 euro. Het Premium-abonnement stijgt van 10,99 euro naar 11,99 euro per maand. Het verschil tussen beide abonnementen is het aantal apparaten waarop je tegelijkertijd kan kijken. Bij Plus is dit maximaal twee apparaten tegelijk, bij Premium is dit vier apparaten.

Advertentie

Wat ons betreft is de prijsverhoging een mooi moment om eens te kijken naar de beeld- en geluidskwaliteit bij Videoland. Samen met SkyShowTime is de kwaliteit anno 2023 echt onder de maat met maximaal een hd-resolutie en stereogeluid.