Viaplay blijft voorlopig actief in Nederland

De Scandinavische streamingdienst Viaplay verkeert in zwaar weer. Het bedrijf heeft enorme klappen gehad op de beurs en de nieuwe CEO heeft flinke bezuinigingen aangekondigd. Welke bezuinigingen dat precies zouden zijn? Dat werd vandaag bekendgemaakt tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. Gaat het bedrijf nog wel door in Nederland? Het hoge woord is er inmiddels uit. De streamingdienst blijft actief in Nederland. Ook volgend jaar kun je Formule 1 kijken bij de Scandinaviërs. In andere Europese landen trekt het bedrijf zich wel terug.

Je kunt in Nederland op twee verschillende manieren naar Formule 1 kijken. Je kunt een abonnement nemen op Viaplay, maar ook een abonnement op F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1 zelf. Waar de eerste vorig jaar (naar eigen zeggen) 1,2 miljoen abonnees had in ons land, daar is het aantal abonnees dit jaar flink gekelderd. Exacte aantallen worden niet gegeven, maar duidelijk is dat er veel niet goed ging. Beloftes werden niet nagekomen, veel abonnees klagen over streams die stotteren en niet goed werken en laten we eerlijk zijn, een abonnement is ook gewoon heel duur. Veel mensen zijn dan ook overgestapt naar F1 TV Pro.

Viaplay blijft Formule 1 uitzenden tot eind 2024

Viaplay heeft vandaag dus laten weten dat het niet gaat ingrijpen op de Nederlandse markt. Ook volgend jaar kijk je Formule 1 bij de streamingdienst. Eind 2024 lopen de uitzendrechten af en kunnen andere partijen ook weer meebieden. Of Viaplay dan nog een goedgevulde portemonnee heeft om serieus te kunnen bieden? Dat zal nog moeten blijken.