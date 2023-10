Bang & Olufsen Poulissen: Feestelijke heropening showroom 28 oktober

U kunt dan ook kennismaken met de nieuwste Bang & Olufsen luidspreker, de Beolab 8. Deze luidspreker kan, ondanks zijn kleine formaat, zelfstandig functioneren, als onderdeel van een stereopaar of van een geluidssysteem.

Tevens bent u als speciale gast uitgenodigd voor toegang tot exclusieve aanbiedingen op geselecteerde producten.

Poulissen ontvangt u graag op 28 oktober as.

Verder zijn wij erg verheugd dat Bang & Olufsen Poulissen eind september in Kopenhagen van de vice-president en CEO van Bang & Olufsen de prestigieuze prijs ‘Brands Standards Excellence Award’ in ontvangst heeft mogen nemen. Deze prijs is slechts aan vier dealers in Europa uitgereikt en geeft blijk van een continu exceptioneel hoog niveau van onder meer service en kwaliteit.

Bang & Olufsen Poulissen

Schoenmakersstraat 19, 6041 EX Roermond

van 10:00 tot 17:00 uur