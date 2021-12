Terug naar de jaren 60 op de streamingdiensten: Beatle-mania op Disney+

The Beatles

Niemand minder dan regisseur Peter Jackson (The Lord of the Rings) mocht voor Disney+ aan de slag met een uitgebreide documentaire over een cruciale periode uit de carrière van The Beatles: in het driedelige Get Back zien we hoe de band zich eind jaren zestig voorbereidt op hun eerste concert in twee jaar tijd. Daarvoor moeten onder een strakke deadline veertien nieuwe nummers geschreven worden, waardoor John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr plotseling voor een hele grote uitdaging staan. De documentaire werd samengesteld uit meer dan 60 uur aan nog nooit eerder vertoonde beelden van studiosessies van het viertal, dat samen met 150 uur aan niet eerder beluisterde audio al bijna een halve eeuw in een kluis lag. Jackson was de eerste die toegang kreeg tot dit materiaal, dat hij vervolgens restaureerde met dezelfde technieken die hij ook gebruikte voor They Shall Not Grow Old, zijn documentaire met beelden van soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.

Ook Rick Rubin dook voor Disney+ in de geschiedenis van The Beatles. De legendarische hiphop-producer die tevens samenwerkingen met onder meer Johnny Cash en The Red Hot Chili Peppers achter zijn naam heeft staan deed dat door middel van een intiem gesprek met Paul McCartney: in de documentaire McCartney 3, 2, 1 begeeft het tweetal zich in een enorme schuur waar enkel een mengpaneel en een piano te vinden zijn. Rubin is geen professionele interviewer, maar betoont zich een oprechte fan en een goede luisteraar, en McCartney is iemand die maar een klein zetje nodig heeft om zijn kleurrijke anekdotes te vertellen. Zo geeft hij tekst en uitleg over het ontstaan van de meest bekende Beatle-nummers en gaat hij dieper in op zijn muzikale connectie met John Lennon.