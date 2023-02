Streamingtips #8 – We Have A Ghost, Drive to Survive en meer

Playing with Power: The Nintendo Story (Amazon Prime Video)

Ook al heb je dit verhaal misschien al vaker gehoord, het is heerlijk om weer even in die nostalgie van Nintendo te duiken. Natuurlijk is het gamebedrijf nog steeds heel succesvol, maar hoe dat allemaal zo tot stand is gekomen: dat ging niet zonder slag of stoot. Hoe zat het ook alweer met Disney? Wat deed Nintendo eigenlijk van oorsprong? In Playing With Power schiet het allemaal voorbij. In deze docureeks op Amazon Prime Video komen allerlei bekende mensen uit de gamewereld aan bod, waaronder Wil Wheaton en Cliff Bleszinski.