Streamingtips #5 – Black Panther: Wakanda Forever en Class

Men on A Mission (Disney+)

Op streamingdiensten zien we de laatste tijd steeds meer Koreaanse series en dat past natuurlijk helemaal in de populariteit van het land: K-pop, social media-trends, we zijn meer dan ooit geïnteresseerd in de Zuid-Koreaanse cultuur. In de sitcom/talkshow Men on a Mission zien we allerlei beroemdheden die naar de zogeheten Broederschool gaan en daar even flink onder handen worden genomen. Een bijzondere serie die je of gewéldig vindt, of helemaal niks.