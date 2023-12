Streamingtips #49 – Fast X, Hardcore Never Dies en Alter Ego

Eerste Hulp bij Kerst (Videoland)

De ene na de andere onvervalste kerstfilm komt op streamingdiensten uit, het is soms bizar om te bedenken waar die films toch allemaal vandaan komen: je kunt er in ieder geval wel een maandje non-stop kijken mee vullen. Videoland doet nu ook een duit in het zakje met een eigen kerstfilm, Eerste Hulp bij Kerst. Het belooft een nieuwe hit te worden van filmmaker Will Koopman, en het is ook wel verfrissend: we hebben in Nederland eigenlijk niet veel grote kersthits. De film draait om een nachtdienst in het ziekenhuis op kerstavond, maar of het ontvluchten van de familie nou zo’n zege is..