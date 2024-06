Verslag: Alpha Audio Show – Een statement!

Bugatti en Lamborghini

“Iedereen weet dat de Cost is No Object Show in de eerste plaats draait rond gezellig samenzijn en genieten van goede muziek”, zegt Chris Steurs van Alpha High End. “We proberen elke keer uit te pakken met een uitzonderlijke hoofdset die tot de verbeelding spreekt. Met Magico, Dan D’Agostino en Wadax hebben we merken in huis gehaald die op het toppunt van hun kunnen zijn. Merken die niet voor iedereen weggelegd zijn. Als je daar zo maar van kunt genieten, dat is toch een hele beleving, nietwaar? Vergelijk het met een autosalon waar je de kans krijgt om met een Bugatti of een Lamborghini te rijden. Feit is dat de Magical Cost is No Object Show een visitekaartje is. Een uitnodiging om te komen ontdekken wat we voor onze klanten kunnen realiseren als de kostprijs geen belemmering is. En wie weet wordt er hier of daar toch wel eens iemand getriggerd door onze producten”, lacht Chris.