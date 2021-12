Streamingtips #47 – American Dad, Baby Driver en Last Duel

Baby Driver (Videoland)

Het is een van de betere films van het afgelopen decennium en er is zelfs al een tweede in de maak. De film draait om Baby, een jongen die extreem goed kan rijden. Zo goed, dat hij de vluchtauto bestuurd voor mensen die banken overvallen. Maar zoals vaker in films over criminelen, is het de vraag of het niet allemaal wat te ver gaat. Met uiteraard een heist zo ingewikkeld, dat het de vraag is of Baby het er levend en gelukkig vanaf zal brengen.