Streamingtips #46 – Selling Sunset en Hawkeye

Selling Sunset (Netflix)

Selling Sunset is een Netflix Original-serie over medewerkers van de Oppenheim Group. Dat is een prominente makelaardij in onroerend goed in Los Angeles. Het is een docu-dramaserie in de stijl van The Real Housewives of Beverly Hills en The Hills meets Million Dollar Listing en fans kregen er geen genoeg van. Daarom is het fijn dat we deze week kunnen genieten van het vierde seizoen. Er zijn grotere huizen en er is natuurlijk meer drama.