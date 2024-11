Streamingtips #46 – Sprint, Say Nothing en The Masked Singer

Say Nothing (Disney+)

Say Nothing is een serie gebaseerd op de waargebeurde verhalen over de The Troubles-periode in Noord-Ierland. De serie is gebaseerd op het boek van Patrick Radden en hierin volgen we Jean McConville, die tien kinderen heeft, alleenstaand is, en dan ook nog eens ontvoerd wordt. Zij was in die tijd niet de enige die dat lot beschoren was en in deze serie zie je vanuit verschillende standpunten hoe daarnaar werd gekeken.