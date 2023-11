Streamingtips #46 – Julia en Een Moord kost meer Levens

Julia (HBO Max)

De populaire serie over tv-kok Julia Child is terug. Na een enorm sterk eerste seizoen zien we in het tweede seizoen hoe het de ambitieuze dame verder vergaat. Ze wordt op fenomenale wijze gespeeld door Sarah Lancashire en wat vooral verfrissend is, dat is de rol van haar man in de serie. Die is haar ultieme supporter in een verstandshuwelijk dat bewonderingswaardig is. Dit seizoen laat weer zien hoe vrouwen toen al moesten strijden voor hun plek, al gaat Julia niet snel bij de pakken neerzitten.