Streamingtips #45 – Undercover, Bombshell en Brokeback Mountain

De allereerste Nederlandse serie op Netflix was Undercover en de reeks is nu toe aan zijn derde seizoen. Frank Lammers is terug als Ferry Bouman, de drugsbaron. Hij moest er naar eigen zeggen flink voor aankomen, omdat hij in de film Ferry aanzienlijk jonger en ook wat dunner moest zijn. De verwachting is dat in dit derde seizoen weer een heleboel complotten en criminelen de revue passeren, want er is een nieuw drugskartel gearriveerd in de vorm van een Turks stel.