Streamingtips #44 – Always Jane en Dopesick

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Disney+)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings luidt een nieuwe periode in voor het Marvel Cinematic Universe. De superhelden uit de stallen van Marvel vinden op het grote doek steeds meer ruimte voor verschillende culturen en mythische verhalen, die overgoten worden in een bekend sausje van visuele effecten. Hoewel de film redelijk op zichzelf staat, zijn er genoeg knipogen naar eerdere delen en wordt er – zoals altijd – aan het einde even vooruitgekeken. Anders dan andere MCU-films, maar je vindt genoeg herkenning met een bak popcorn op schoot.