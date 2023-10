Voorbeschouwing Audio Show iEar’ 2023

Deelnemende fabrikanten en importeurs

AUDIO TECHNOLOGY SWITZERLAND

Merken: Nagra

Expositie ruimte(s): B10 (begane grond)



Made in Switzerland! Het cliché “Gebouwd als een Zwitsers horloge” is onmogelijk te weerstaan, hoewel het doet denken aan horlogemakers, zou het moeten zijn “gebouwd als een Nagra”. Nagra high-end audio apparatuur staat voor een uiterst precieze en gedetailleerde weergave van alles wat je in de muziek wilt beleven. Kom dus zeker kennis maken met deze nieuweling in het high-end portfolio van iEar’, ruimte B10 op de begane grond.

CD VINYL 4 U

Expositie ruimte(s): N5 (1e verdieping)



CDVinyl4U biedt hoogwaardige CD en Lp’s aan van verschillende labels, die bekend zijn om hun kwaliteitsniveau en verschillende formaten. CD Vinyl 4U levert o.a. de volgende formaten: SACD, SHM-SACD, XRCD en K2HD CD’s. De LP labels die CD Vinyl 4U aanbiedt, zijn ook van vooraanstaande namen, zoals Stockfisch Recordings, Original Master recordings van Mobile Fidelity en Speakerscorner. Tevens zullen op de stand van CD Vinyl 4U de nodige hi-fidelity audio accessoires te vinden zijn en wanneer er iets voor je tussen zit, dan kan het meteen mee naar huis!

DALI BENELUX

Merken: Bluesound, Dali, NAD

Expositie ruimte(s): S7/8 (2e verdieping)



Dali Benelux is zoals de naam al aangeeft de distributeur van Dali luidsprekers. Maar ook van het elektronica merk NAD en het streaming audio merk Bluesound. Allemaal prachtige producten die hun sporen inmiddels ruimschoots verdiend hebben. Het pakket van Dali luidsprekers biedt voor iedereen iets moois, van passieve tot actieve luidsprekers, van instap tot high-end, van bedraad tot draadloos. Rode draad door de meeste producten van deze merken is het BluOS streaming audio platform. Dit high-end streaming audio platform, gemaakt voor muziekliefhebbers, zal op deze show ruimschoots in de aandacht staan. Niet in de laatste plaats omdat er een volledige nieuwe versie van BluOS uit komt met een nieuwe interface en vele nieuwe functionaliteiten, maar ook omdat er een introductie plaats vindt van het beste product met BluOS aan boord, namelijk de NAD Master M66!

DIMEX REFERENCE AUDIO EQUIPMENT

Merken: Cambridge Audio, Cardas, Diptyque, Kora, Melco, Nuprime, Scansonic, Silent Angel

Expositie ruimte(s): Z4 (1e verdieping)



Dimex staat bekend als importeur van Cambridge Audio. En bij deze Britse fabrikant zijn er altijd prachtige hifi systemen te zien en te horen, zoals de recent geïntroduceerde EVO modellen die op dit moment de harten van vele muziekliefhebbers aan het veroveren zijn. Maar natuurlijk heeft Dimex nog veel meer in haar portfolio. Op streaming audio gebied bijvoorbeeld de oplossingen van Melco en Silent Angel. Daarnaast tovert Dimex voor de show altijd nog wel één of meerdere goed klinkende verassingen uit de hoge hoed met merken als Kora, Scansonic en Diptyque. Een bezoekje aan de ruimte van Dimex zal dan ook meer dan de moeite waard zijn, want net als in voorgaande jaren zullen er weer prachtige demonstraties worden verzorgd.

DUNE BLUE

Merken: Feliks Audio, Hifiman, Meze Audio

Expositie ruimte(s): S0 (2e verdieping)



Importeur Dune Blue heeft haar focus al jaren gericht op personal audio. De enorme groei, innovatie en diversiteit aan producten in dit segment heeft Dune Blue geïnspireerd er hard aan te werken de meest gespecialiseerde distributeur van personal audio in de Benelux te worden. En dat is ruimschoots gelukt. Ben je klaar voor een melodieuze en persoonlijke muziekervaring? Kom dan naar ruimte S0 van Dune Blue, het walhalla van hoofdtelefoons en aanverwante producten, zoals koptelefoon voorversterkers. Natuurlijk kun je ze allemaal beluisteren. Je vindt hier merken als Hifiman, Meze Audio en Feliks Audio!

DYNAUDIO BENELUX

Merken: Auralic, Dynaudio

Expositie ruimte(s): Z3 (1e verdieping)



Het Deense Dynaudio viel dit jaar in de prijzen met haar nieuwe Focus actieve speaker systeem. De prestigieuze Eisa Award werd uitgereikt aan de Focus 50 als zijnde het beste actieve speakersysteem op de markt. Naast deze lijn zal Dynaudio op de show haar toplijn Confidence ten gehore brengen en gaat er aandacht uit naar de nieuwe Nordic Silver uitvoering in de Contour i serie. En alsof het allemaal nog niet genoeg is vinden we aan de kant van Auralic twee introducties. De G2 serie werd aangepakt en op tal van fronten significant verbeterd, waardoor we je graag kennis laten maken met de Aries G2.2 en Vega G2.2. Wil je op streaming audio vlak nog betere kwaliteit, kom dan naar de ruimte van Dynaudio Benelux.

FINE SOUNDS BENELUX

Merken: McIntosh, Rotel, Sonus faber, Sumiko

Expositie ruimte(s): N2 (1e verdieping), S11 + A6 (2e verdieping)



Veel, heel veel nieuwe producten en zelf een compleet nieuw merk bij Fine Sounds Benelux. Nog meer ultieme hifi producten in de stal van Fine Sounds Benelux, McIntosh, Sonus faber en sinds kort ook Rotel importeur. Om dit alles te kunnen presenteren op de show vinden we de merken van deze importeur in maar liefst drie ruimtes terug! McIntosh is één van de meest begerenswaardige high-end audio merken en maakte naam en faam in haar nu al weer ruim 70-jarige bestaan. De nieuwe MC451 mono eindversterker en de MHT300 AV receiver maken het pakket nog breder. Naast alle prachtige passieve speakerlijnen van het Italiaanse Sonus faber wordt er nu ook een actief draadloos speakersysteem geïntroduceerd. Tot slot is daar Rotel, deze Japanse fabrikant staat al sinds jaar en dag bekend om de kwalitatief zeer hoogwaardige versterkers die prima betaalbaar zijn. Dit jaar worden veel nieuwe modellen geïntroduceerd, zowel in de 14-serie als in de 15-serie en de toplijn Michi.

GP ACOUSTICS

Merken: Hegel, KEF

Expositie ruimte(s): B1 (begane grond), M1 + M2 (1e verdieping)



GP Acoustics staat bekend als distributeur van KEF luidsprekers en voert daarnaast ook het Noorse elektronica merk Hegel. Veelal een zeer prettige combinatie. Dit jaar werd de nieuwe KEF R Meta serie geïntroduceerd, speakers met technieken uit de hogere Reference en Blade series, maar dan veel betaalbaarder. Een zeer interessante lijn aldus voor de ware muziekliefhebber, die ook voorzien is van de baanbrekende META technologie. Bij Hegel zullen we kennis gaan maken met de nieuwe H600 geïntegreerde versterker en Viking CD-speler. En om al deze demonstraties in goede banen te leiden zullen brand ambassador Johan Coorg van KEF, terzijde gestaan door Anders Ertzeid van Hegel, weer hun opwachting maken. Jan Douwe Kroeske, bekend van zijn vele radio- en TV programma’s, is ook weer aanwezig. Bij hem kun je deelnemen aan een pop-quiz, waar ook nog eens te gekke prijzen te winnen zijn! Op dus naar de drie KEF & Hegel ruimtes!

HNNY BENELUX

Merken: ETI Research, Fyne Audio, Heed, New Horizon, NTEC, Ortofon, PlenQ, REL

Expositie ruimte(s): A3 (2e verdieping)



De hifi en muziekliefhebber kan zijn hart altijd ophalen bij HNNY Benelux, want

daar zijn prachtige, met name analoge producten te vinden. Schitterende luidsprekers van Fyne Audio, bekabeling van ETI Research en NTEC, elementen en draaitafel accessoires van Ortofon, platenspelers van New Horizon, apparatuur van Heed, subwoofers van REL en audio racks van PlenQ. Kom eens neuzen bij HNNY Benelux in ruimte A3 op de 2e verdieping van het stadion voor vele mooie hifi producten en hebbedingetjes.

HOUSE OF MUSIC

Merken: Artsound, Music Hall, Rekkord Audio, Victrola

Expositie ruimte(s): S6 (2e verdieping)



House of Music is distributeur en ontwikkelaar van audiomerken, met een portfolio aan producten voor elke consument die op zoek is naar de essentie van klank en muziek. Binnen het eigen merk ArtSound vind je alle audio voor in huis. De producten van merken als Music Hall, Rekkord Audio en Victrola vormen hier een uitstekende aanvulling op.

ISOACOUSTICS

Merken: IsoAcoustics, Speaker Snap

Expositie ruimte(s): B7 (begane grond)



De populariteit van de producten van IsoAcoustics groeit met rasse schreden. Dit bedrijf

ontwikkelde een unieke, gepatenteerde isolatie techniek die er voor zorgt dat elk contact

tussen product en ondergrond wordt geëlimineerd. Ideaal dus voor het opstellen van audio apparatuur, zoals luidsprekers, versterkers, bronapparatuur en platenspelers. Dit resulteert in een authentiek en ongekleurd geluid van je installatie, iets waar elke muziekliefhebber naar streeft. Sinds de komst van IsoAcoustics is het ondenkbaar dat jouw luidspreker nog niet op een set Gaia’s staat! En om dit kracht bij te zetten, wordt tijdens de show de unieke A-B demonstratie gedaan met een top systeem. Je weet niet wat je hoort! Dus IsoAcoustics daar kun je niet meer onder uit, getuige ook de

vele awards die dit merk inmiddels in de wacht wist te slepen. En wanneer je overtuigd bent, dan kun je jouw IsoAcoustics accessoire meteen aanschaffen.

JOENIT

Merken: Rega, Totem

Expositie ruimte(s): S5 + A2 (2e verdieping)



De Belgische importeur Joenit voert het traditionele analoge Britse merk Rega. Rega geniet bekendheid met haar prachtige lijn draaitafels, van instap tot high-end. Rega platenspelers zijn al jarenlang een maatstaf in de markt, met de mooiste modellen, fenomenale prestaties en alles met pure passie gefabriceerd in het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar bestaat Rega 50 jaar en bracht daarvoor een aantal nieuwe uitvoeringen uit van bestaande modellen en ook is er een 50-jarig jubileum model uitgebracht op basis van de populaire Planar 3. En als klap op de vuurpijl op de show de introductie van een nieuw topmodel, de Rega Naia. Kortom genoeg voer voor weer geweldige Rega demonstraties die Joenit op audio shows verzorgd. Hiervoor wordt ook graag gebruik gemaakt van de Totem luidsprekers, een andere telg uit het pakket van Joenit.

KLANKBART

Merken: Adeo, ForMovie, KannexPro, Optoma

Expositie ruimte(s): S14 (2e verdieping)



Klankbart levert in tegenstelling van wat de naam doet vermoeden, de mooiste oplossingen in beeld weergave. Home Cinema en groot beeld beleving zijn populairder dan ooit en wat is er mooier dan een heel groot scherm in je woonkamer of zelfs een eigen bioscoopruimte. Klankbart heeft hiervoor prachtige oplossingen van Optom, Adeo, ForMovie en KannexPor die zullen worden gedemonstreerd in ruimte S14 op de 2e verdieping. Bijvoorbeeld de nieuwe Formovie Theater Ultra-short-throw projector en de nieuwe UHZ66 Laser projector van Optoma. Daarbij een projectiedoek van Adeo, wat ook geschikt is om in lichte omgevingen een fabelachtig plaatje te projecteren.

LATHAM AUDIO

Merken: Chord Company, Focal, Naim Audio

Expositie ruimte(s): N1 (1e verdieping), S15 + S16 (2e verdieping)



Importeurs Latham Audio en Smart Audio gingen begin dit jaar samen verder onder de naam Latham Audio. En hiermee kwamen op de Benelux markt de merken Naim Audio en Focal samen. Iets wat op een niveau hoger al vele jaren eerder gebeurde toen de fabrikanten Focal en Naim Audio in 2011 fuseerden. Deze “nieuwe” importeur beschikt met deze merken over een fantastisch assortiment waarvan de kabels van Chord Company ook nog deel uitmaken. Bij Naim Audio is er dit jaar heel veel nieuws. Eerder dit jaar zagen de New Classic 200 modellen het levenslicht en op de show worden de modellen uit de New Classic 300 modellen geïntroduceerd. Beide systemen zullen op de show gedemonstreerd worden op Focal Utopia, Sopra en Kanta speakers, de mooiste modellen uit het pakket van Focal. Daarnaast kun je van beide merken in een aparte ruimte de Head-fi Experience ondergaan met de prachtige hoofdtelefoons van Focal en de (streaming audio) aansturing van Naim. Bezoek dus zeker de drie Latham Audio ruimtes op de show!

LG ELECTRONICS

Merken: LG televisies

Expositie ruimte(s): A4 (2e verdieping)



De uitvinder van OLED technologie is ook dit jaar weer present op Audio Show iEar’ 2023 met de nieuwste OLED toestellen. Een techniek die nog steeds volop in ontwikkeling is en absoluut het beste beeld biedt in 4K en tegenwoordig ook in 8K. En dat is toch waar het om gaat wanneer je je favoriete film, serie of sportwedstrijd aan het bekijken bent. LG: “Life’s Good”.

LIMELIGHT GALLERY

Merken: Lightpower Collection

Expositie ruimte(s): Z5 (1e verdieping)



De Lightpower Collectie bestaat uit foto’s en originele albumhoezen van veel van de grootste artiesten vastgelegd door legendarische fotografen zoals Neal Preston, Bob Gruen, Chris Floyd, Henry Diltz en vele anderen. Deze Lightpower Collectie wordt geëxposeerd en beheert door de Limelight Gallery. Hierbij worden delen van de collectie ook beschikbaar gesteld voor evenementen. Op Audio Show iEar’ kun je dit jaar dan ook kennis maken met deze schitterende collectie, waarbij liefdadigheid voorop staat. Alle opbrengsten van tentoonstellingen en verkoop van kunstafdrukken en merchandise-artikelen komen ten goede aan stichtingen als “Behind the Scenes”, “Backup – The Technical Entertainment Charity” en “#handforahand”.

MASIMO

Merken: Bowers & Wilkins, Classé, Denon, Marantz

Expositie ruimte(s): Z1 + Z2 (1e verdieping)



Masimo (voorheen Sound United en D+M) biedt onderdak aan een selectie prachtige hifi merken met klinkende namen als Bowers & Wilkins, Marantz, Classé en Denon. Merken die hun sporen al ruimschoots verdient hebben, maar ook elk jaar weer met tal van innovatie producten op de markt komen. Daarvan zullen we er dit jaar ook weer veel terug gaan zien op de show. Twee ruimtes worden weer omgetoverd tot heuse audio tempels. Enerzijds met een ruimte waar Masimo het beste uit haar stal zal demonstreren met de nieuwe Signature speakers uit de Bowers & Wilkins 800 serie en elektronica van Classé, met de nieuwe Delta Pre mkII. In de andere ruimte gaan we kennis maken met de andere nieuwe producten die dit jaar op de merkt gebracht werden, zoals de Bowers & Wilkins 600 serie, de nieuwe streaming audio producten van Denon, de nieuwe stereo hifi componenten van Marantz, Model 50 en CD 50n en de nieuwe hoofdtelefoon lijn van Bowers & Wilkins. Voor de demonstraties zijn de nodige productspecialisten aanwezig. We zien je graag in de ruimtes van Masimo.

MONITOR AUDIO NEDERLAND

Merken: Geneva, Leema, Monitor Audio, Pathos, Roksan, Transrotor, Unison Research

Expositie ruimte(s): S12 + S13 (2e verdieping)



Bronze, Silver, Gold en Platinum, de bekende lijnen van speakerfabrikant Monitor Audio bieden kwaliteit in elke klasse. De nieuwe Platinum 3G zal in het middelpunt staan van de demonstraties van importeur Monitor Audio Nederland, waarvoor ook product specialist Jeremy Brown over zal komen vanuit de UK. Tevens zullen de nieuwe merken Pathos en Unison Research worden gepresenteerd, welke dit jaar onder de vleugels kwamen van Monitor Audio Nederland. In de andere ruimte van deze importeur vinden we een merk wat al jarenlang gevoerd wordt, het Duitse Transrotor. Deze fabrikant van high-end platenspeler zal een prachtige selectie uit de collectie tonen. Philipp Sigmund zal hiervoor langs komen om alle ins- en outs op het analoge vlak met jou te delen. Liefhebbers van topgeluid kunnen dus gerust plaatst nemen in de ruimtes van Monitor Audio Nederland.

MUSIC2

Merken: Blumenhofer, Dr. Feickert, Reed, Trafomatic, Van den Hul

Expositie ruimte(s): N4 (1e verdieping)



Importeur Music2 viel al enkele malen in de prijzen met de iEar’ Show Award voor Best Sound. Bij Music2 staat dan ook altijd een fantastisch high-end systeem opgesteld, waarmee hoge ogen wordt gegooid. En dat is niet moeilijk als je naar de prachtige merken in het assortiment kijkt. Dit jaar kwamen daar naast de elementen van het Nederlandse Van den Hul ook het kabel- en elektronica assortiment bij. De elektronica componenten van Van den Hul zijn daarmee nu ook in Nederland verkrijgbaar en de show wordt dit jaar door Aalt Jouk van den Hul benut om de compleet nieuwe The Grail SX te introduceren. Een vlaggenschip phono voorsterker waarbij de analoge audio liefhebber zijn vingers zal aflikken. Ook zullen de kabels van Van den Hul hernieuwde aandacht krijgen, want hier zitten vele speciale en ontzettend goede kabels tussen. In de ruimte van Music2 gaat het interessant en weer zeer spectaculair worden!

NETWORK MEDIA SYSTEMS

Merken: Hifi Rose, iFi Audio, Roon, Sendy, Sennheiser, Volumio

Expositie ruimte(s): S1 + S2 (2e verdieping)



Network Media Systems is een distribiteur gespecialiseerd in streaming audio en portable audio producten met hifi prestaties. Network Media Systems voert onder meer de merken Roon, Hifi Rose, iFi Audio en Volumio. Baanbrekende producten op het gebied van streaming audio. Vele producten gooien hoge ogen en slepen talrijke Hifi awards binnen. Dit jaar nam Network Media Systems ook de volledige distributie over van Sennheiser in Nederland en daarmee vielen ze met hun neus in de boter. Ter uitbreiding van de succesvolle Ambeo soundbar reeks kwam er na de introductie vorig jaar van de Plus, dit jaar de Mini bij. Samen met de Max maakt dat een zeer compleet high-end soundbar assortiment, waarbij ook nog een draadloze subwoofer verkrijgbaar is, die tot vier stuks draadloos mee aangesloten kan worden in één systeem. De twee ruimtes die Network Media Systems zal inrichten op de show zullen dus in het teken staan van enerzijds streaming audio oplossingen en anderzijds soundbar en headfi producten.

PAI AUDIO VIDEO

Merken: Audio Physic, Creaktiv, Primare, System Audio

Expositie ruimte(s): B8 + B9 (begane grond)



PAI Audio Video vertegenwoordigd een selectie van merken die op topniveau presteren en tegelijkertijd heel erg betaalbaar zijn. Dat maakt het aanbod van deze importeur dus zeer interessant. Enerzijds vertegenwoordigen ze de traditionele hifi installatie met systemen bestaande uit Primare apparatuur en Audio Physic luidsprekers. Anderzijds zijn ze met System Audio actief op de markt van geïntegreerde, actieve en draadloze speakersystemen. Dit jaar kwam daar ook weer Home Cinema bij, want fabrikant Primare bracht een hedendaagse AV receiver uit met de SPA25. Een machine die weergaloos klinkt, niet in de laatste plaats omdat Dirac Live beschikbaar is. Verwacht wordt aanstonds de SP25 surround processor, die uitstekend samen kan met de A35.8 meerkanaals eindversterker. Ter introductie zal PAI audio video onder meer een meerkanaals muziek demonstratie doen op de show met Primare en Audio Physic. Je vind de ruimtes direct op de begane grond, rechtsaf na de hoofdingang.

PRO-JECT AUDIO SYSTEMS

Merken: Box-Design, Pro-Ject

Expositie ruimte(s): A8 (2e verdieping)



Toen in 1991 de CD de wereld veroverde, besloot Pro-Ject om draaitafels te gaan produceren. En met groot succes. De vraag naar betere draaitafels is altijd gebleven en er wordt weer zeer veel geluisterd naar LP’s. Sterker nog, nu de CD wordt ingehaald door streaming audio, groeit de markt naar vinyl spelers wederom. Waarom? Omdat het analoge geluid fantastisch klinkt en je er lekker mee bezig kunt zijn, muziek uitzoeken en lekker weg zwijmelen. Heerlijk toch! De range van Pro-ject is gaandeweg de jaren enorm gegroeid tot een uitgekiend assortiment vandaag de dag. De huidige generatie Debut EVO modellen is trendsettend, zowel in design als prestatie. Daarnaast zijn er veel meer modellijnen, van instap tot high-end. Alle modellen zullen worden gepresenteerd in ruimte A8 op de 2e verdieping.

SERVI-Q

Merken: Advance Paris, Elac

Expositie ruimte(s): B3 (begane grond)



Servi-Q gaat weer een prachtige opstelling demonsteren in ruimte B3 op de begane grond. Deze ruimte is van buitenaf te bereiken vanaf de gele loper naast de hoofdingang. Van stal zullen ze halen een uitgekiende set-up van de nieuwste modellen uit de Advance Paris elektronica collectie. Die prachtige apparaten met in het oog springende meters! Aangestuurd zal worden de nieuwste Elac Elegant BS312.2 speaker. Een systeem wat fantastisch klinkt en tevens prima betaalbaar is. Topgeluid heeft niet persé het hoogste budget nodig. Verder zullen in de ruimte ook de andere noviteiten van de merken Advance Paris en Elac te vinden zijn. Ga zitten voor een aangename ervaring met deze merken!

SONY

Merken: Sony televisies

Expositie ruimte(s): A4 (2e verdieping)



Sony brengt dit najaar haar nieuwe topserie OLED A95L op de markt. De absolute top in beeldkwaliteit en functionaliteit, welke behoort tot de master series van Sony. De beste OLED-tv tot nu toe, aangedreven door de nieuwe generatie revolutionaire Cognitieve Processor XR. Geniet van ongeëvenaard contrast met extreme helderheid en pure zwarttinten in een design met naadloze beeldrand. Een ware primeur op de show. Kom deze lijn van de allerbeste televisies zeker aanschouwen, hij kan straks ook bij jou thuis aan de muur hangen!

TERRASON AUDIO

Merken: Arcam, Audeze, Esoteric, Grimm Audio, Halcro, Mola Mola, Ruark Audio, Vivid Audio

Expositie ruimte(s): B12 (begane grond)



Terrason Audio is een importeur gespecialiseerd in ultieme high-end audio merken. Kijk eens naar het portfolio: Vivid Audio, Mola Mola, Arcam, Grimm Audio, Halcro en recent werd hier ook nog Esoteric aan toegevoegd. Een waanzinnige collectie van merken met topapparatuur. Op shows garant voor demonstratie van de beste installaties, altijd weer en een ware traktatie voor oog en oor. Kosten noch moeite worden hierbij gespaard en dit jaar gaan we kennis maken met een groot aantal prachtige nieuwe producten. Zo zal de nieuwe MU2 van Grimm Audio worden gepresenteerd. Bij Halcro gaan we kennis maken met de nieuwe Eclipse voorversterker, bij Arcam ziet de Radia stereo serie het levenslicht en bij Esoteric wordt de 05 Serie uitgebreid met een Master Clock. Met daarbij de prachtige speakers van Vivid Audio, waaronder het topmodel Giya G1S, zal het weer een feest worden in de ruimte van Terrason Audio. Dit mag je als liefhebber dus ook zeker niet aan je voorbij laten gaan, op de vertrouwde stek, ruimte B12 op de begane grond.

THE QUEST GROUP

Merken: AudioQuest, GoldenEar

Expositie ruimte(s): A1 (2e verdieping), B11 (begane grond)



AudioQuest is de Amerikaanse fabrikant van hoogwaardige audio & video kabels en al jaren een begrip onder hifi liefhebbers. Zowel beginnende als gevorderde audiofielen vinden in het productaanbod de juiste kabels en accessoires om hun volledige set mee aan te sluiten. Ook in de wereld van stroomvoorziening laat AudioQuest zich gelden door de aanwezigheid van hoogwaardige netfilters en powercords. Dit zorgt voor meer dynamiek, detail en elimineert ruis. Dit jaar worden er een aantal nieuwe PowerQuest modellen geïntroduceerd, de 303, 505 en 707. Tijdens de Audio Show zal AudioQuest ook ruimschoots aandacht besteden aan de vele hoogwaardige luidsprekerkabels, power cords en digitale interlinks in haar pakket. Ook met het speakermerk GoldenEar wat AudioQuest onder haar vleugels heeft, zullen demonstraties worden verzorgd.

VAN MOSSEL AUDI TILBURG

Merken: Audi

Expositie ruimte(s): B4 (begane grond)



De automotive partner van Audio Show iEar’ 2023 is Van Mossel Audi Tilburg. Reis je met het openbaar vervoer naar de show, dan kun je gratis gebruik maken van de shuttle service tussen Tilburg Centraal Station – Willem II Stadion – Tilburg Centraal Station. Mogelijk gemaakt door Van Mossel Audi Tilburg met twee elektrische Audi e-Tron bolides, herkenbaar aan het Audio Show iEar’ logo.

VIERTRON

Merken: Atoll Electronique, Perlisten, Supra cable

Expositie ruimte(s): S17 (2e verdieping)



Importeur Viertron verhuist naar een nieuwe, grotere ruimte S17 op de 2e verdieping. Deze extra ruimte zal gebruikt gaan worden om de prachtige producten uit het pakket nog beter voor het voetlicht te kunnen brengen. Het Franse Atoll Electronique bouwt hard aan de weg met haar aanbod aan streaming audio producten. Van audio streamers tot en met all-in-one producten en allen erg goed klinkend tegen aantrekkelijke prijzen. Hier moet je zeker eens gaan luisteren. Ook kun je hier terecht voor het merk Supra Cable. Deze kabel en accessoire producent brengt al sinds jaar en dag zeer betaalbare producten op de markt die stuk voor stuk uitblinken in hun klasse. De luidsprekerkabels, stroomproducten en netwerk- en USB kabels zijn uniek! Dit jaar speciale aandacht voor de SPC stroomblokken en kabels, die high-end prestaties leveren tegen hele toegankelijke prijzen. Viertron verwelkomt je dus graag in hun nieuwe ruimte S17 waar ook kennis gemaakt kan worden met de luidsprekers van Perlisten.

YAMAHA MUSIC

Merken: Yamaha

Expositie ruimte(s): N3 (1e verdieping), S9 (2e verdieping)



Yamaha is al decennia lang een bekende speler in het hifi landschap. Een producent van traditioneel goed klinkende hifi producten voorzien van hedendaagse en vooruitstrevende technologie. Zo werd dit jaar het True X surround systeem uitgebracht, een echt draadloos streaming audio en TV audio systeem. Ook werd er doorontwikkeld op het Yamaha MusicCast systeem met de komst van maar liefst drie nieuwe all-in-one stereo receivers. Naast het vorig jaar gelanceerde topmodel, bestaat de reeks nu uit vier, een ideale keuze voor het samenstellen van een evenwichtige hifi installatie. Al dit moois in de grote Yamaha ruimte op de 1e verdieping en daarnaast wordt een tweede ruimte op de 2e verdieping betrokken om de fantastische Yamaha YH-5000SE high-end hoofdtelefoon te presenteren samen met de nieuwe speciaal voor deze koptelefoon ontworpen voorversterker. Kom hier eens rustig voor zitten en onderga deze waanzinnige individuele luisterervaring.

