Tips en advies Entertainment Films en series

Streamingtips #40 – Monster: The Ed Gein Story, De Ballonvaarder en meer

03 oktober 2025 2 Minuten 0 Reacties
Ed gein

In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.

Netflix Amazon Prime Video Videoland Disney Streamingtips

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!

The Game You Never Play Alone (Netflix)

Deze Indiase misdaadthriller draait om een gameontwikkelaar die beroemd werd door een spel waarin vrouwen aan vervelende situaties ontsnappen. Ze is feminist en dat komt haar online duur te staan: ze is de aanvallen zat en start als privédetective. Met onder andere Shraddha Srinath en Viviya Santh. Een enorm relevant onderwerp. 

Hacksaw Ridge (HBO Max)

Deze film met Andrew Garfield in de hoofdrol vertelt het waargebeurde verhaal van Desmond Doss. Tijdens de slag om Okinawa in de Tweede Wereldoorlog redde hij 75 man, zonder dat hij een wapen droeg. Vanuit zijn geloof meende hij dat oorlog rechtvaardig was, maar moorden niet. Hij was daardoor vooral een soort verpleegkundige en hij kreeg voor zijn heldendaden een Congressional Medal of Honor. Deze film, van regisseur Mel Gibson, is een prachtige, emotionele en spannende vertelling en dat het waargebeurd is maakt het nog meer de moeite waard.

Hotel Cocaine (Videoland)

We kunnen maar geen genoeg krijgen van de verhalen over drugscriminelen en Hotel Cocaine is precies dat. Het draait om Roman Compte die in de jaren 70 en 80 de boel runde vanuit Hotel Munity. Compte is CIA-agent en buigt zich over de cocainescene, die in Miami destijds in volle glorie was. Met Danny Pino, Yul Vazquez en Mark Feuerstein.

De Ballonvaarder (Disney+)

De Nederlandse film De Ballonvaarder van Tim Oliehoek zet Sallie Harmsen en Pieter Embrechts in de rollen van een vrouw die op een dag een ballonvaarder op haar land ziet neerstorten. Samen met haar 6-jarige zoon, haar moeder en haar haan verliest ze zichzelf in een fantasiewereld. Een hartbrekend verhaal over rouw, maar wel met een gouden randje.

Monster: The Ed Gein Story (Netflix)

Netflix heeft er weer een Dahmer-achtige serie bij: Monster: The Ed Gein Story is door dezelfde maker tot stand gekomen en draait om een moordenaar die echt heeft bestaan. Niet alleen moordenaar, want Ed Gein was ook een grafrover en wat hij met de resten van mensen deed, dat heeft de wereld zodanig doen gruwelen dat hij nog altijd als de inspiratie geldt voor veel horrorfilms, waaronder Psycho.

Reacties (0)

Lees meer

streamingdienst Entertainment
Tips en advies Entertainment Streamingdiensten 13 april 2025

5 redenen om te stoppen met een streamingdienst

13 april 2025
Arendal Sound Audio
Achtergrond Audio Luidsprekers 06 september 2025

Brandstory: Arendal Sound – “David vs de Goliaths van de audiowereld”

06 september 2025
Sony ULT FIELD 3 Audio
Reviews Audio Luidsprekers 02 juli 2025

Review: Sony ULT FIELD 3 – De ultieme bas?

02 juli 2025
Hypershell X
ADV
Gesponsord Smarthome Algemeen 24 juni 2025

Verwachting versus Realiteit: Wat de Hypershell X wel en niet kan

24 juni 2025
Bowers & Wilkins 805 D4 Signature Audio
Nieuws Audio 07 mei 2025

Harman wil Denon, Marantz en Bowers & Wilkins overnemen

07 mei 2025
Jaarmarkten_1 Create
Digital Movie Tips en advies Create 25 juni 2025

Jaarmarkten – Een feest van folklore, lokale producten, nostalgie en kleurrijke acts

25 juni 2025
Switchbot Smarthome
Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging 22 mei 2025

SwitchBot introduceert de Lock Ultra Vision Combo en Hub 3

22 mei 2025
Ninja koffie 5 Smarthome
Reviews Smarthome Keuken 17 mei 2025

Review: Ninja Luxe Café Premier Espresso Machine – ES601EU

17 mei 2025