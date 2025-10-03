Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.
The Game You Never Play Alone (Netflix)
Deze Indiase misdaadthriller draait om een gameontwikkelaar die beroemd werd door een spel waarin vrouwen aan vervelende situaties ontsnappen. Ze is feminist en dat komt haar online duur te staan: ze is de aanvallen zat en start als privédetective. Met onder andere Shraddha Srinath en Viviya Santh. Een enorm relevant onderwerp.
Hacksaw Ridge (HBO Max)
Deze film met Andrew Garfield in de hoofdrol vertelt het waargebeurde verhaal van Desmond Doss. Tijdens de slag om Okinawa in de Tweede Wereldoorlog redde hij 75 man, zonder dat hij een wapen droeg. Vanuit zijn geloof meende hij dat oorlog rechtvaardig was, maar moorden niet. Hij was daardoor vooral een soort verpleegkundige en hij kreeg voor zijn heldendaden een Congressional Medal of Honor. Deze film, van regisseur Mel Gibson, is een prachtige, emotionele en spannende vertelling en dat het waargebeurd is maakt het nog meer de moeite waard.
Hotel Cocaine (Videoland)
We kunnen maar geen genoeg krijgen van de verhalen over drugscriminelen en Hotel Cocaine is precies dat. Het draait om Roman Compte die in de jaren 70 en 80 de boel runde vanuit Hotel Munity. Compte is CIA-agent en buigt zich over de cocainescene, die in Miami destijds in volle glorie was. Met Danny Pino, Yul Vazquez en Mark Feuerstein.
De Ballonvaarder (Disney+)
De Nederlandse film De Ballonvaarder van Tim Oliehoek zet Sallie Harmsen en Pieter Embrechts in de rollen van een vrouw die op een dag een ballonvaarder op haar land ziet neerstorten. Samen met haar 6-jarige zoon, haar moeder en haar haan verliest ze zichzelf in een fantasiewereld. Een hartbrekend verhaal over rouw, maar wel met een gouden randje.
Monster: The Ed Gein Story (Netflix)
Netflix heeft er weer een Dahmer-achtige serie bij: Monster: The Ed Gein Story is door dezelfde maker tot stand gekomen en draait om een moordenaar die echt heeft bestaan. Niet alleen moordenaar, want Ed Gein was ook een grafrover en wat hij met de resten van mensen deed, dat heeft de wereld zodanig doen gruwelen dat hij nog altijd als de inspiratie geldt voor veel horrorfilms, waaronder Psycho.
Reacties (0)