Streamingtips #22 – Bugonia, Spider-Noir en Shelter

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
Song of the Samurai (HBO Max)
We hadden deze niet meteen vanaf de start op ons vizier, maar de serie is zo goed dat we hem alsnog noemen, al zijn we al bij de derde aflevering. Het gaat over Shinsengumi, het team van samoerais die de verantwoordelijkheid hadden om Kyoto te verdedigen. We volgen in deze serie straatgast Toshiza Hijikata, die het tegen vijanden moet opnemen, maar ook met zijn eigen persoonlijkere problemen worstelt.
Untold UK: Vinnie Jones (Netflix)
Vinnie Jones is een van de spannendste mannen uit de wereld van voetbal. Zijn markante kop, zijn af en toe gekke brein en zijn coole persoonlijkheid: in deze docu wordt het leven van de man opgetekend, want dat kent een nogal hobbelige route, zeker waar het om voetbal gaat. Ook leuk om te kijken als je weinig met voetbal hebt.
Deli Boys (Disney+)
Deli Boys heeft een tweede seizoen. een serie over jongens die de onderwereld worden ingezogen is een combinatie tussen een comedy en een crimiserie. De jongens komen namelijk in de raarste situaties terecht die door zowel de mannen als jij als kijker nog nooit zijn ervaren. En de makers van de serie hebben het tot een kunst verheven om je daar helemaal in mee te nemen.
Bugonia (SkyShowtime)
Deze geweldige film met Emma Stone in de hoofdrol laat zien hoe ver het kan gaan als mensen maar in een complottheorie geloven. Stone speelt een ceo die wordt ontvoerd omdat men denkt dat ze een buitenaards wezen is. Haar haar moet er zelfs af, want dat zou haar lijntje met ‘boven’ zijn. Een heel intense film die je even naar een andere wereld transporteert.
Shelter (Prime Video)
Jason Statham speelt in deze actiefilm een mysterieuze man die tijdens een storm een meisje van de dood redt. Zijn reddingsactie zorgt er echter voor dat minder gezellige mensen uit zijn verleden lucht van hem krijgen. Wat volgt is een spannend kat-en-muisspel waarin Jason Statham weer heerlijk Jason Statham kan uithangen.
Spider-Noir (Prime Video)
Nicolas Cage is een enorme nerd. En dat kan hij goed botvieren in Spider-Noir, een serie die zowel in het zwart-wit als in kleur te zien is. Het gaat over een oudere Spider-Man die detective is in het New York van jaren ‘30. Reken op prachtige sets, een geweldige cast en vooral een heel moody serie.
