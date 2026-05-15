Streamingtips #20 – The Punisher, Liftoff en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
The Roast of Kevin Hart (Netflix)
Niet iedereen kan het Amerikaanse roasten erg waarderen, maar Kevin Hart is wel weer zo bekend dat het ook voor ons in Nederland tof is om te zien hoe menig beroemdheid en comedian hem eens even goed de waarheid vertelt: op de meest grappige manier. En ja, over iemand die zo klein en druk is is het natuurlijk makkelijk grappen te maken, dus hoe origineel en creatief zijn de roasters?
Marty, Life is Short (Netflix)
Martin Short is een legendarische comedian en hoewel je vaak pas dit soort docu’s krijgt na je dood, is hij nog springlevend. Hij heeft echter een enorm zwaar leven gehad met veel familieleden die hem veel te jong zijn ontvallen, terwijl hij dan toch een heel positieve kijk op het leven heeft. Een inspirerend verhaal op Netflix, in de documentaire Marty, Life is Short. Het zal je blik op deze hoofdrolspeler uit Only Murders in the Building 100 procent veranderen.
The Punisher: One Last Kill (Disney+)
Frank Castle is een ex-soldaat en staat bekend als The Punisher: zijn gezin is gewelddadig om het leven gebracht en het enige wat hij wil is gerechtigheid voor alles wat krom is in de wereld. Maar steeds net als hij het rustiger aan wil doen, komt er weer iets op zijn pad om voor te vechten. Met een goede hoofdrol van Jon Bernthal.
Liftoff (HBO Max)
Houd je van de ruimte, dan moet je zeker Liftoff kijken. Deze docu laat zien hoe de Artemis II-missie is verlopen en hoe ze het hebben gehad in hun Orion-ruimtevaartuig. Iets wat we natuurlijk ook al in livestreams en foto’s hebben kunnen zien, maar nu pas echt van heel dichtbij kunnen meemaken.
De Helaasheid der Dingen (Videoland)
Een geweldige Belgische film: De Helaasheid der Dingen gaat over een vies huis waar alleen maar wordt gefeest: alcohol, vrouwen en helemaal niets doen. Tot Gunther Strobbe op een dag beseft dat dit niet de manier is. Hij wil ontsnappen aan deze helaasheid der dingen: maar kan hij dat? Een geweldige film van Felix van Groeningen met onder andere Kenneth Vanbaeden en Valentijn Dhaenens.
