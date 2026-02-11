Nieuws Create Accessoires

OBSBOT lanceert intelligente webcams Tiny 3 en Tiny 3 Lite

11 februari 2026 2 Minuten 0 Reacties
OBSBOT Tiny 3

OBSBOT lanceert de derde generatie van de Tiny 3-webcams. Intelligenter dan ooit en met sterk verbeterde audioprestaties.

Tiny 3 Lite OBSBOT Tiny 3

De OBSBOT Tiny-lijn breidt zich uit met de lancering van de OBSBOT Tiny 3 en Tiny 3 Lite. Beide modellen zijn in het leven geroepen om tot de meest intelligente webcams ooit te behoren. Ze zijn compacter dan de voorgangers, maar volgens het merk krachtiger dan ooit. Dat is vooral te danken dankzij de verbeterde audioprestaties.

Tiny 3-serie biedt geavanceerde audio, AI en beeldkwaliteit

De OBSBOT Tiny 3 betekent een grote stap vooruit, vooral wat betreft audioprestaties. Ontworpen voor professionals, docenten, streamers en content creators, combineert hij hoogwaardige videomogelijkheden met geavanceerde AI-technologie.

Belangrijkste kenmerken van de OBSBOT Tiny 3-serie:

  • 4K-video met AI-gestuurde PTZ-tracking
  • AI Tracking 2.0 met Voice Locator, zodat je perfect in beeld blijft tijdens presenteren, lesgeven of streamen
  • Professionele, studio-kwaliteit ruimtelijke audio, uitbreidbaar met OBSBOT Vox SE
  • Intelligente AI-functies zoals automatische kadrering, stemtracking en handsfree gebarenbediening
  • Naadloze compatibiliteit met platforms zoals Zoom, Microsoft Teams, Twitch en meer

Beide modellen zijn ondergebracht in een nauwkeurig vervaardigde aluminiumlegering behuizing met een ultra-compact ontwerp. Veel aandacht is dus uitgegaan naar de audioprestaties. Zo zijn beide modellen uitgerust met een Intelligent Directional Microphone System, bestaande uit één omnidirectionele microfoon en twee directionele microfoons. Met vijf audiopresets en AI-gestuurde stemtracking zorgt de Tiny 3-serie voor helder en betrouwbaar geluid in elke situatie.

De Tiny 3 Lite is de meer betaalbare optie binnen de serie, terwijl de Tiny 3 extra prestaties biedt voor veeleisendere toepassingen. De Tiny 3 beschikt over een 1/1.28″ 50MP CMOS-sensor, terwijl de Tiny 3 Lite is uitgerust met een 1/2″ 48MP CMOS-sensor. Beide zijn hoogwaardige sensoren die scherpe, gedetailleerde beelden en nauwkeurige scherpstelling leveren. Dat verschil tussen beide sensoren moet je vooral merken in situaties waarbij minder omgevingslicht aanwezig is. Dan presteert de reguliere Tiny 3 beter. Voor presentatoren, docenten en professionals die regelmatig met een fysiek whiteboard werken of documenten, schetsen of objecten op hun bureau willen tonen, biedt de Tiny 3 speciale Whiteboard-modus en Bureau-modus. Deze intelligente modi kaderen automatisch het whiteboard of het bureaublad, voor heldere, gefocuste en afleidingsvrije presentaties. Deze functies zijn niet beschikbaar op de Tiny 3 Lite.

Reacties (0)

Lees meer

Beans View D210 Smarthome
Tips en advies Smarthome Veiligheid en beveiliging 25 december 2025

De beste slimme camera’s voor binnen van dit moment – 2025/2026

25 december 2025
a thousand blows Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 09 januari 2026

Streamingtips #2 – His & Hers, The Pitt, Winter Vol Liefde en meer

09 januari 2026
g17_header Mobile
Nieuws Mobile Smartphones 28 januari 2026

Motorola introduceert de moto g17 power en moto g17

28 januari 2026
series_KnightSevenKingdoms2 Entertainment
Achtergrond Tips en advies Entertainment Films en series 29 december 2025

Drie tv-series die je in 2026 moet gaan zien

29 december 2025
the hague string trio cover 2 Audio
Interview Music Emotion Audio 09 oktober 2025

Interview: Deel 16 – The Hague String Trio – Op naar het 20-jarig jubileum!

09 oktober 2025
Sony LinkBuds Clip Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 21 januari 2026

Sony LinkBuds Clip zijn open-ear oortjes met clipdesign

21 januari 2026
Marstek review 9 Smarthome
Reviews Smarthome Energie 02 augustus 2025

Review: Marstek thuisbatterij – Plug & play energieopslag op wielen

02 augustus 2025
Rec_Theo_Doriene+by+Sanja+Marusic-edit3b Audio
Achtergrond Opinie Audio 25 december 2025

Theo’s Klassieke Muziektips 2025

25 december 2025