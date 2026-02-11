OBSBOT lanceert intelligente webcams Tiny 3 en Tiny 3 Lite

De OBSBOT Tiny-lijn breidt zich uit met de lancering van de OBSBOT Tiny 3 en Tiny 3 Lite. Beide modellen zijn in het leven geroepen om tot de meest intelligente webcams ooit te behoren. Ze zijn compacter dan de voorgangers, maar volgens het merk krachtiger dan ooit. Dat is vooral te danken dankzij de verbeterde audioprestaties.

Tiny 3-serie biedt geavanceerde audio, AI en beeldkwaliteit

De OBSBOT Tiny 3 betekent een grote stap vooruit, vooral wat betreft audioprestaties. Ontworpen voor professionals, docenten, streamers en content creators, combineert hij hoogwaardige videomogelijkheden met geavanceerde AI-technologie.

Belangrijkste kenmerken van de OBSBOT Tiny 3-serie:

4K-video met AI-gestuurde PTZ-tracking

AI Tracking 2.0 met Voice Locator, zodat je perfect in beeld blijft tijdens presenteren, lesgeven of streamen

Professionele, studio-kwaliteit ruimtelijke audio, uitbreidbaar met OBSBOT Vox SE

Intelligente AI-functies zoals automatische kadrering, stemtracking en handsfree gebarenbediening

Naadloze compatibiliteit met platforms zoals Zoom, Microsoft Teams, Twitch en meer

Beide modellen zijn ondergebracht in een nauwkeurig vervaardigde aluminiumlegering behuizing met een ultra-compact ontwerp. Veel aandacht is dus uitgegaan naar de audioprestaties. Zo zijn beide modellen uitgerust met een Intelligent Directional Microphone System, bestaande uit één omnidirectionele microfoon en twee directionele microfoons. Met vijf audiopresets en AI-gestuurde stemtracking zorgt de Tiny 3-serie voor helder en betrouwbaar geluid in elke situatie.

De Tiny 3 Lite is de meer betaalbare optie binnen de serie, terwijl de Tiny 3 extra prestaties biedt voor veeleisendere toepassingen. De Tiny 3 beschikt over een 1/1.28″ 50MP CMOS-sensor, terwijl de Tiny 3 Lite is uitgerust met een 1/2″ 48MP CMOS-sensor. Beide zijn hoogwaardige sensoren die scherpe, gedetailleerde beelden en nauwkeurige scherpstelling leveren. Dat verschil tussen beide sensoren moet je vooral merken in situaties waarbij minder omgevingslicht aanwezig is. Dan presteert de reguliere Tiny 3 beter. Voor presentatoren, docenten en professionals die regelmatig met een fysiek whiteboard werken of documenten, schetsen of objecten op hun bureau willen tonen, biedt de Tiny 3 speciale Whiteboard-modus en Bureau-modus. Deze intelligente modi kaderen automatisch het whiteboard of het bureaublad, voor heldere, gefocuste en afleidingsvrije presentaties. Deze functies zijn niet beschikbaar op de Tiny 3 Lite.