Review: Aulo Audio platenspeler – Alles-in-één voor vinyl

Gezellige aanpak, met detail

De Aulo is uit de doos een wat warmere weergever, met voldoende definitie in het hoog dat je toch kleine details opgediend krijgt. Het draait hier vooral rond een volle, oorvriendelijke weergave die je betrekt in de muziek. Een hele stap vooruit ten opzichte van de vaak dunnere klank van budgetspelers.

Wat kan je dan verwachten? De B-kant van ‘To Believe’ van Cinematic Orchestra bijvoorbeeld, wordt grotendeels ingenomen door het 9-minutenlange Lessons. Het is een nummer dat typisch voor de Britse band begint met een stevige beat aangevuld met blazers en analoge synths. Best complex, maar dat kan de Aulo aan. En vooral: het opzwepende karakter brengt het systeem zeer geslaagd over, net als de stem van Tawiah bij het intimistische Wait for Now / Leave the World dat er op volgt. Het is een mooi complete weergave, waarin zeker kleine details aanwezig zijn, zoals vingers die verschuiven over gitaarsnaren of lichte, heldere tonen in de achtergrond. Met een iets beter element zou er wellicht nog meer openheid te plukken zijn, maar dit is al genieten.

De warmere klank die uit de Aulo rolt, liet een jazzklassieker als Coltrane’s ‘Blue Train’ heel aangenaam in de eetkamer weerklinken. Deze Complete Masters-pressing uit 2022 is een geweldige versie, ook technisch. Deze speler is volwassen genoeg dat je dat echt kunt proeven. De Aulo zette de studiosfeer dan ook authentiek neer, met hoorns die lekker vol klonken en met het vingervlugge spel op de contrabas present in de achtergrond. De blaassectie is natuurlijk de echte ster bij dit album, zonder afbreuk te doen aan het meesterlijke spel van mensen als drummer Philly Joe Jones of pianist Kenny Drew. Zowel Coltrane’s saxofoon als Lee Morgans trompet op Moment’s Notice kwamen heel aanstekelijk over, zonder scherpe kantjes of vervorming als er een hoog noot werd aangeraakt. Ik vond via de speler het heel fijn luisteren naar dit album.

Een positieve vibe ook bij ‘Big Swimmer’ van het Liverpoolse duo King Hannah. De gelijknamige openingstrack zag alweer vocals mooi gepresenteerd worden, maar ook de vervormde gitaar die zorgt voor een dwarse noot. Bekend terrein voor instapelementen van Audio-Technica, die leveren altijd wel iets mooi met gitaarmuziek. Een favoriete track op dit album is New York, Let’s Do Nothing, met zangeres Hannah Merrick die onderkoeld zwalpt tussen zingen en spoken word. Het warmere karakter van de Aulo past goed bij genre, en specifiek bij dit album dat in gewoon in een gezamenlijke take werd opgenomen. Geen overdubs of aparte ingespeelde partijen achteraf samenkleven, het spontanere karakter van het album komt echt wel naar voren op de Aulo.

Het is eveneens fijn dat je de Aulo op andere momenten kunt gebruiken als Bluetooth-speaker. Ik streamde onder meer ‘Our Pathetic Age’ van DJ Shadow via Apple Music op een Macbook Air. Echt diepe subbassen ontbraken wat bij nummers als Rocket Fuel en Kings & Queens, maar dat bedierf de pret niet. Vocals bij het nummer met Run The Jewels klonken helder, ook als er snel gerapt werd, en baslijnen klonken afgelijnd en brachten het ritme goed over. De Bluetooth-weergave deed ook niet onder voor vinyl qua openheid, bleek bij Now We Are Free van de Gladiator-soundtrack, met het gezang van Lisa Gerrard die voldoende loskwam van de epische orkestratie waar Hans Zimmer zo van houdt. Kortom, een prima optie als je snel een playlist wil afspelen terwijl je vrienden binnenspringen om te komen tafelen.