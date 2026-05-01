Review: Aulo Audio platenspeler – Alles-in-één voor vinyl

Voorafgaande aan deze review hadden we contact met de Nederlandse bezieler van dit project. Iemand die al vele jaren in de audiowereld rondloopt, maar die voor Aulo het anders wou aanpakken. Een probleem dat hij zag, was immers dat vinyl luisteren voor een jongere generatie te hoogdrempelig was. Niet omdat een plaat afspelen zo complex is, wel omdat je niet zomaar een draaitafel kunt kopen en dan verwachten muziek te kunnen beluisteren. Je hebt altijd nog meer nodig, zoals een versterker met speakers of actieve luidsprekers. Dat drijft de prijs omhoog én maakt het voor sommigen gewoon te ingewikkeld.
De oplossingen die op die verzuchting inspeelden door een platenspeler te huwen met een speaker waren vaak heel goedkoop. Dat lijkt een pluspunt – wie betaalt er wel graag veel geld? – maar de realiteit is dat een zeer goedkope platenspeler niet goed zal klinken. Laat staan als je dan vlug wat speakers mee in de behuizing gooit. Erger nog, op langere termijn is zo’n budgetapparaat zelden goed voor je vinylcollectie. Een plaat die slecht behandeld wordt door het af te spelen op een amper afgestelde draaitafel en met een spotgoedkoop element, lang blijft die schijf dan niet goed klinken.
Aulo werd geboren uit het verlangen om dit beter aan te pakken. Dat door een totaaloplossing te bieden bestaande uit een platenspeler die boven op een forser speakersysteem met twee speakers en een woofer rust. Het heeft ook Bluetooth aan boord, waardoor je die luidsprekers ook kunt gebruiken om pakweg te streamen via Spotify. Aan 479 euro is het geen goedkoop product, tegelijkertijd is dat bedrag wel de totaalsom die je moet uitgeven om muziek te kunnen spelen. Een losse platenspeler, aparte versterker en dan nog speakers zal samengeteld vaak op meer uitkomen.
