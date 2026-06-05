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Streamingtips #23 – Jumpers, The Witness, Paaz en meer

05 juni 2026 2 Minuten 0 Reacties
Jumpers

In de rubriek Streamingtips kijken we naar het nieuwe aanbod van Netflix, Amazon Prime, Disney+ en andere videostreamingdiensten.

Streamingtips Netflix Videoland Amazon Prime Video Disney

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!

The Witness (Netflix)

Het is een bijzonder verhaal: wat als de enige getuige van je moord een kind van twee is? Zijn vader probeert zijn kind te beschermen tegen een heel moeizaam onderzoek naar de dood van zijn moeder, Rachel Nickell. Netflix weet altijd wel met goede docu’s te komen en dat is bij The Witness niet anders. Het zijn drie afleveringen waarin je van de ene in de andere verbazing valt.

Paaz (Netflix)

Emma is gelukkig, maar ze komt ineens op de psychiatische afdeling van een ziekenhuis terecht. Waarom is ze daar? Het moet wel een vergissing zijn, toch? Het is de vraag hoe ‘normaal’ ze echt is. Een prachtige dramafilm van Anne de Clercq, met onder andere Gaite Jansen, Jonas Smulders en Gijs Blom. 

Jumpers (Disney+)

Jumpers heet in Amerika Hoppers en dat komt omdat het gaat over mensen die in een robotbever hoppen met als doel een natuurreservaat te redden van een burgemeester die iets te fanatiek wil bouwen. We volgen de eigenheimer Mabel waarvan het de vraag is of ze als mens, of toch als bever het meest in beslag neemt. Een geweldige film die uniek is in zijn soort: en heel vermakelijk en knuffelig.

Best of the World with Antoni Porowski (Disney+)

Het vakantiegeld is gestort en waar gaat de reis naartoe? Met alles wat duurder wordt heb je misschien niet zoveel financiële ruimte om op pad te gaan. Geen probleem: Antoni Porowski gaat voor jou op reis en je kunt dankzij de camera en zijn commentaar ervaren hoe je kunt genieten in Londen, New York, Parijs en Mexico-Stad. 

Bring me the Beauties: A Model Cult (HBO Max)

Hoyt Richards is pas 16 jaar oud als hij een rijke man ontmoet die zich helemaal aan zijn spirituele groep weet te binden, de Eternal Values. Deze documentaire vertelt het verhaal over een cult die modellen als prooi kende en wordt geroemd om dat het niet zo’n docu is met twists en shocks, maar juist het verhaal van meerdere kanten probeert te belichten. 

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