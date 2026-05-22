Streamingtips #21 – Kylie, Kneecap, The Bride! en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
Grey’s Anatomy (Disney+)
Seizoen 22 (!) van de populaire ziekenhuisserie Grey’s Anatomy staat op Disney+ en hierin kunnen we weer genieten van de meest bizarre medische situaties en natuurlijk het drama en de vriendschappen tussen de artsen. Het is een wel en wee van emoties op Grey Sloan Memorial Hospital en daar kijken we graag naar mee.
We Are Jeni (HBO Max)
We Are Jeni is een heftige optekening van het leven van Jeni, die jarenlang zo hevig seksueel werd misbruikt door haar vader, dat ze een identiteitsstoornis ontwikkelde en meer dan 2.500 alter ego’s erbij bedacht om zichzelf maar te kunnen beschermen tegen de gruwelen van haar vader.
The Bride! (HBO Max)
The Bride! is niet een film voor iedereen, maar hij kan wel rekenen op een goede aanhang door mensen die van een beetje zwarte romantiek houden (en het occulte niet schromen). Deze film van Maggie Gyllenhaal wordt verteld door de geweldige actrice Jessie Buckley en Christian Bale. Het draait allemaal om de Bride of Frankenstein, want zat zij daar wel op te wachten, om weer tot leven te worden gewekt?
Kylie (Netflix)
Netflix hypete deze documentaire over Kylie Minogue al een tijdje en het is tof om te zien dat dat niet onterecht was. Kylie vertelt je in meerdere afleveringen over haar succes in de jaren ‘80, tot haar succes nu. Het verhaal is inspirerender dan je misschien zou verwachten, met ook nog eens heel veel homevideo’s erin.
Kneecap (Videoland)
Een muziekleraar die er allemaal geen zin meer in heeft start een Ierse hiphop-act die uiteindelijk zorgt voor het populairder worden van de Ierse taal. Maar er is ook een ander deel van de bekendheid, namelijk seks, drugs en rock and roll. Een film met Moglai Bap, Mo Chara en DJ Proval.
