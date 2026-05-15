Netflix introduceert abonnement met reclame in Nederland en België

15 mei 2026
Netflix breidt zijn abonnementsvormen in Nederland en België volgend jaar uit met een goedkopere optie die advertenties bevat. De streamingdienst kondigde deze stap aan tijdens een presentatie in New York, waarbij vijftien nieuwe landen werden toegevoegd aan het advertentie-ecosysteem. Hoewel de exacte prijzen voor de lokale markt nog niet vaststaan, wordt de introductie in de loop van 2027 verwacht.

Met de komst van het advertentie-abonnement volgt Netflix het voorbeeld van concurrenten als Disney+ en HBO Max, die al eerder soortgelijke formules introduceerden. In landen waar het systeem al actief is, zoals Duitsland en Frankrijk, variëren de prijzen voor deze instapversie momenteel tussen de € 5,- en € 8,- per maand.

Verandering in het aanbod

De introductie van reclames gaat gepaard met een verschuiving in de bestaande abonnementsstructuur. In markten waar de advertentie-optie beschikbaar komt, wordt het huidige ‘Basis’-abonnement (zonder reclame, maar met beperkte beeldkwaliteit) meestal uitgefaseerd. Gebruikers moeten dan kiezen tussen de goedkopere versie met advertenties of de duurdere ‘Standaard’- en ‘Premium’-pakketten.

In Nederland en België zijn de huidige tarieven als volgt:

  • Basis: € 9,99 (NL) / € 10,99 (BE) per maand (wordt naar verwachting vervangen).
  • Standaard: € 15,99 (NL) / € 16,99 (BE) per maand.
  • Premium: € 20,99 (NL) / € 21,99 (BE) per maand.

Groeiende inkomstenbron

De stap naar advertenties blijkt voor Netflix financieel succesvol. Het bedrijf meldt inmiddels meer dan 250 miljoen maandelijks actieve gebruikers voor de advertentie-ondersteunde versie. In 2025 leverde dit een omzet op van 1,5 miljard dollar, een bedrag dat naar verwachting in 2026 zal verdubbelen tot circa 3 miljard dollar.

Volgens de streamingdienst is de kijker van de advertentie-versie zeer betrokken: zo’n 80 procent van deze abonnees kijkt wekelijks naar de dienst. De reclameblokken worden getoond voor en tijdens films en series. Daarnaast test Netflix momenteel nieuwe advertentievormen, zoals ‘pauze-advertenties’ en AI-gestuurde optimalisatie om de frequentie van reclames aan te passen aan het kijkgedrag.

Beschikbaarheid

De uitbreiding naar de vijftien nieuwe markten, waaronder naast Nederland en België ook landen als Zwitserland, Denemarken en Thailand, staat gepland voor 2027. Tot die tijd blijven de huidige abonnementsvormen ongewijzigd van kracht.

