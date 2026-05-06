Waarom analoog materiaal digitaliseren?

Een van de belangrijkste redenen vormt het behoud van dierbare of waardevolle herinneringen. Veel analoog materiaal (film, video, dia’s, foto’s) bevat unieke en persoonlijke herinneringen. Het zijn vaak familie- of bedrijfsarchieven die niet vervangbaar zijn. Analoog materiaal veroudert: kleuren vervagen, banden gaan plakken of schimmelen, compatibele afspeelapparatuur verdwijnt. Digitaliseren zorgt dat al die herinneringen veiliggesteld worden voor de toekomst. De wereld van digitale en social media vraagt om toegankelijkheid en gebruiksgemak. Dat is met materiaal uit de oude analoge doos veelal niet het geval. Na het digitaliseren van dit materiaal kan je de digitale bestanden direct bekijken op telefoon, computer, televisie of tablet. Je hoeft geen projector of geschikte afspeelapparatuur meer te hebben. Bovendien kun je fragmenten eenvoudig delen op social media of integreren in nieuwe producties (bijvoorbeeld documentaires, presentaties of familiecompilaties).

Professionele film- en mediabedrijven zetten digitalisering in om archiefmateriaal te hergebruiken. Oude beelden krijgen zo nieuw leven in documentaires, bedrijfsfilms of creatieve producties.

Het restaureren van en de algehele kwaliteit verbeteren zijn een belangrijke reden om beeldmateriaal te digitaliseren. Oude beeldmaterialen zijn regelmatig ten prooi gevallen aan de tand des tijds. Tijdens het digitaliseren is er dan de mogelijkheid om de kwaliteit te verbeteren. Denk aan: schimmel verwijderen, beeldstabilisatie, krassen corrigeren, kleur herstellen, verscherpen en het geluid schoner maken. Daardoor kan materiaal er beter uitzien dan ooit tevoren. Ook opnamefouten of onvolkomenheden van het oude beeldmateriaal zijn regelmatig noch relatief fraai op te peppen. Digitalisering biedt toekomstbestendigheid en veilige archivering. Digitaliseren betekent ook dat het materiaal in een modern bestandsformaat wordt opgeslagen. Dat valt in de toekomst makkelijker te behouden en kopiëren. Archieven, musea en particulieren hoeven zo niet meer bang te zijn dat de inhoud ontoegankelijk wordt.

Welke filmmaterialen en hoe aan te bieden? De analoge filmformaten die wij kunnen overzetten zijn: 8 mm, Super 8, Single 8, 9,5 mm,16 mm en 35 mm. De films kunnen gewoon aangeboden worden zoals ze zijn bewaard. Eventueel ontbrekende aanloopstroken of loszittende lassen worden door ons gerepareerd voordat de films gedigitaliseerd worden.