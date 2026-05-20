Zendure en MW Energie sluiten alliantie voor Nederlandse thuisenergiemarkt

Fabrikant Zendure en energieleverancier MW Energie hebben een strategische samenwerking aangekondigd voor de Nederlandse markt. Tijdens een gezamenlijke presentatie in 's-Hertogenbosch introduceerden de bedrijven een geïntegreerd, modulair thuisenergiesysteem dat plug-in batterijopslag combineert met een centrale regelunit.

De samenwerking voegt de hardware en software van Zendure samen met het distributie- en installateursnetwerk van MW Energie. Het doel is om de uitrol van zogeheten Home Energy Management Systems (HEMS) in Nederland te versnellen, waarbij de opwekking, opslag en consumptie van stroom binnen een huishouden centraal worden aangestuurd.

Modulaire opslag: De SolarFlow Mix-serie

De basis van het systeem bestaat uit de SolarFlow Mix-serie, die drie verschillende configuraties kent, afgestemd op de grootte van het huishouden:

  • SolarFlow 4000 Mix Pro: Een systeem met een 4 kW bi-directionele omvormer en een schaalbare batterijcapaciteit van 8 tot 50 kWh, gericht op grotere huishoudens.
  • SolarFlow 4000 Mix AC+: Een AC-gekoppelde oplossing die specifiek is ontworpen voor achteraf-installatie bij bestaande zonnepaneelsystemen op het dak.
  • SolarFlow 3000 Mix AC+: Een compacter 3 kW-systeem met een vaste capaciteit van 8 kWh, dat tevens geschikt is voor mobiel of off-grid gebruik.

Alle modellen maken gebruik van LFP-batterijcellen (lithium-ijzerfosfaat) die zijn getest op 10.000 laadcycli en functioneren binnen een temperatuurbereik van -20 °C tot 55 °C.

Centrale aansturing via de PowerHub

Om de losse batterijmodules om te vormen tot een dekkend netwerk, wordt de Zendure PowerHub als centrale switch toegevoegd. Dit verdeelstation coördineert in realtime de energiestromen tussen de zonnepanelen, de thuisbatterij, het elektriciteitsnet en grootverbruikers zoals warmtepompen en laadpalen.

De PowerHub komt beschikbaar in eenfase- en driefase-uitvoeringen en ondersteunt een continu vermogen tot 12 kW. Het systeem draait op een open platform (ZEN+OS) en communiceert via Europese standaarden zoals SG-Ready, EEBus en OCPP. Bij stroomuitval fungeert de hub als noodstroomvoorziening (UPS) met een omschakeltijd van 10 milliseconden en beschikt het over een Black Start-functie om zelfstandig te herstarten op zonne-energie.

Distributie en introductie

Binnen de alliantie richt MW Energie zich met name op de B2B-distributie en de ondersteuning van installateurs rondom de SolarFlow 4000 Mix AC+.

Bij de marktintroductie starten de bedrijven een introductieprogramma. De eerste 1.000 Europese consumenten die minimaal twee units uit de SolarFlow 4000-reeks aanschaffen en laten installeren, ontvangen de centrale PowerHub zonder meerprijs.

