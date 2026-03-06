Samsung Galaxy S26-serie met extra inruilvoordeel verkrijgbaar bij Odido (ADV)

Vorige week maakte je kennis met de Samsung Galaxy S26-serie. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft toen de Galaxy S26, Galaxy S26+ en de Galaxy S26 Ultra gepresenteerd. De nieuwe vlaggenschipserie maakt indruk met kunstmatige intelligentie, privacy display en met standaard maar liefst 256 GB opslaggeheugen aan boord. Genoeg geheugen voor al je apps en foto’s. Het is fijn dat Samsung je de keuze geeft uit drie toptoestellen. Van de compacte Galaxy S26 tot de Galaxy S26+ met een groter scherm en een grote batterij tot aan de ultieme Galaxy S26 Ultra met topcamera’s aan boord. De smartphones draaien op Android 16 met One UI 8.5 van Samsung. Galaxy AI staat dan ook voorop. De kunstmatige intelligentie van Samsung helpt je bij allerlei taken. Van foto’s bewerken tot aan realtime vertalingen en dankzij de zeven jaar aan updates hoef jij pas begin 2033 weer een nieuwe telefoon. Welke toestel past het beste bij je? We stellen ze graag even aan je voor.

Samsung Galaxy S26

Wil jij een toptoestel in een handzaam formaat? Dan zit je helemaal goed bij de reguliere Samsung Galaxy S26. Voorzien van een Dynamic Amoled 2X-scherm van 6,3-inch kun je deze smartphone heel goed met één hand bedienen. Het scherm heeft een verversingssnelheid van 120 Hz en beschikt over een resolutie van 2.340 bij 1.080 pixels. Alle content ziet er dus haarscherp uit. Aan boord vinden we de nieuwe Exynos 2600-chip met 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.300 mAh waarmee je de hele dag vooruit kan. Opladen kan vlot middels 25W bedraad en 15W draadloos laden. De mooiste foto’s maak je met het drievoudige camerasysteem waarmee je een hoofdcamera, ultragroothoekcamera en een telelens tot je beschikking hebt.

Samsung Galaxy S26+

Denk aan de reguliere Samsung Galaxy S26, maar dan in een groter formaat en een grotere batterij. Het is wat lastiger met één hand te bedienen, maar daar krijg je wel een groter 6,7-inch QHD+ AMOLED-display (3.120 bij 1.440 pixels) en een 4.900 mAh batterij voor terug. Een ander verschil is het opladen. Dat kan nu met maar liefst 45W bedraad. Voor de rest zijn beide modellen identiek. Je moet dus een afweging maken tussen een compact toestel dat je met één hand kunt bedienen of een groter toestel met een scherper display en een grotere batterij.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Je kan echter ook kiezen voor het ultieme toestel van de Samsung Galaxy S26-serie en dat is deze Galaxy S26 Ultra. Een nog groter scherm met een 120 Hz 6,9-inch QHD+ AMOLED-scherm (3.120 bij 1.440 pixels), de razendsnelle Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 12 GB of 16 GB werkgeheugen en 256 GB tot aan 1 TB opslaggeheugen. Welke taak je de Galaxy S26 Ultra ook geeft, dit toestel kan echt alles aan. Nieuw voor dit model is het Privacy Display. Dit kun je aan of uitzetten en zorgt ervoor dat alleen jij het scherm kan lezen. Mensen kunnen vanaf de zijkant niet zien wat jij aan het doen bent. Zo heb je altijd privacy. Laten we echter ook het camerasysteem niet vergeten, want met een hoofdcamera van maar liefst 200 megapixel, een 50 megapixel groothoeklens en twee telelenzen maak jij onder alle omstandigheden de mooiste foto’s. De batterij van 5.000 mAh laad je zeer vlot weer op met 60W bedraad en 25W draadloos.