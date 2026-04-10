Dynaudio Legend is een nieuwe high-end boekenplankluidspreker

De Dynaudio Legend mikt op design en lifestyle. Geschikt voor de meest veeleisende audiofielen, maar met een opvallend retro design. Het design is gebaseerd op de iconische modellen uit het verleden zoals de Compound-serie uit 1986 en de Consequence-luidsprekers uit 1984. Details uit het verleden komen terug met gebogen en handgemaakte hoekdetails, robuuste constructie, zichtbare schroeven en een markante afwerking. Niet voor niets wil Dynaudio je vooral laten weten dat de nieuwe Legend-speaker met de hand vervaardigd is in Skanderborg in Denemarken. Opgebouwd uit intern verstevigd MDF en voorzien van een unieke fineerlaag en palissanderhout. Ieder paar speakers is dan ook echt uniek en volgens Dynaudio een individueel meesterwerk.

De Dynaudio Legend is uitgerust met een 28 mm soft-dome Esotar 3 tweeter (met Hexis dome). Dit is volgens Dynaudio de beste tweeter van het merk en vind je ook terug in de vlaggenschipluidsprekers zoals de Confidence en M-serie professionele studiomonitoren. Verder voorzien van een 15 cm mid/bass-driver van referentiekwaliteit, voorzien van een speciaal ontwikkeld strontiumcarbonaat keramisch magneetsysteem. Het diafragma is gemaakt van Dynaudio’s eigen MSP-materiaal (Magnesium Silicaat Polymeer). Dit moet volgens Dynaudio de perfecte balans bieden tussen gewicht, stijfheid en demping. Dit zorgt voor een weergave van lage en middentonen met een precisie en kracht die je normaal gesproken bij veel grotere drivers zou verwachten.

Het trapsgewijs opgebouwde eerste-orde wisselfilter hebben de ingenieurs van Dynaudio zo eenvoudig en elegant mogelijk ontworpen. Het maakt gebruik van luchtspoelen en hoogwaardige Duelund-condensatoren, allemaal geoptimaliseerd voor maximale prestatie en precisie. De baspoort met ‘trechtervormige’ uitloop aan beide zijden is direct afgeleid van die in de Confidence 20, terwijl de aansluitterminals dezelfde WBT NextGen-connectoren gebruiken als in Dynaudio’s bekroonde Confidence, Contour 20 Black Edition en Contour i-luidsprekers.

Prijs en beschikbaarheid

De Dynaudio Legend in de kleur Natural Rosewood is nu verkrijgbaar voor 6.000 euro per paar.