Luisteren 1

Tijdens de eerste sessie ben ik te gast bij een goede vriend die over een fraai uitgewerkt high-end systeem beschikt. Zijn rack is een Pagode Edition MKII van het Duitse Finite Elemente. Een audiomeubel dat door zijn homogene eigenschappen en weinig eigenklank, een sterk uitganspunt voor iedere test vormt. Het eerste apparaat van onze ‘tweak drang’ is de Wizzard streamer van het Nederlandse Mirror Image van ontwerper Rick Paap. Hoewel klankmatig zeer overtuigend heeft mijn vriend bij aankoop bewust voor de meest basale uitvoering gekozen. Dat houdt feitelijk in dat de normaliter aangebrachte ‘luxe’ dempende opzetpanelen bij de behuizing ontbreken. Op zich niet erg, maar het directe gevolg is daardoor wel dat het relatief dunne plaatwerk sterker in trilling kan komen. De (drie) Giant Steps voeten plaatsen we naast de bestaande en door de bijna gelijke hoogte valt er visueel maar weinig verschil te zien. Iets wat bij de klank wel anders uitvalt! Want wat ik nu hoor komt sterk overeen met hetgeen ik waarnam bij een collega die een PS Audio stroom regenerator had aangeschaft. Terwijl daar de klank hetzelfde bleef, was het net of mijn brein met de regeneratorfunctie ingeschakeld, minder hoefde te rekenen. Dit was een heel bijzondere ervaring en een fenomeen dat ik nog niet eerder zo duidelijk heb ervaren. Want terwijl het geluid daarvoor ook al helemaal goed leek, zaten er schijnbaar toch artefacten in. Stoorinvloeden die konden worden verminderd door het regeneren van de stroom in zijn situatie (een groot appartementencomplex in een stad). Bij mijn vriend met de Mirror Image streamer met de Giant Steps ervoer ik eenzelfde soort fenomeen. Weer ontstond er een duidelijk gevoel van een lagere belasting voor je brein, waardoor je meer gelegenheid kreeg om dieper in de muziek te komen. En daar bleef het niet bij want in tegenstelling tot de PS Audio, veranderde er bij de Giant Steps voeten ook tonaal opmerkelijk veel. Zo werd het geluid vloeiender, verfijnder, meer open en de tonaliteit rijker zonder dat het geluid gekleurd of warm werd. Het verschil was zo groot dat het grensde aan “wauw”. Wat ook opmerkelijk verbeterde was de ruimtelijkheid en dan met name het langer uitsterven en de gelaagdheid. Nu is de weergave in zijn setting en ruimte van nature al mooi los en 3D, maar met de Giant Step voeten ontstonden echt nieuwe inzichten. Bizar en ook wezenlijk anders in werking dan de andere voeten die ik ooit heb uitgeprobeerd.