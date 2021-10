Streamingtips #40 – I Know What You Did Last Summer en You

Just Beyond (Disney+)

Geïnspireerd door het werk van R.L. Stine, is Just Beyond een anthologie serie van acht verbazingwekkende afleveringen die de kijker laat nadenken over een werkelijkheid die wij niet kennen. Elke aflevering heeft met een nieuwe cast van personages die op een verbazingwekkende reis van zelf-ontdekking in een bovennatuurlijke wereld van heksen, aliens, geesten en parallelle universa gaan. Stine, veelvuldig auteur van horrorfictie voor jongeren, waaronder de series Goosebumps en Fear Street, jaagt al meer dan 35 jaar wereldwijd lezers de stuipen op het lijf met zijn verhalen. De makers van Just Beyond verwijzen veel naar Stine’s populaire verhalen. In de afleveringen wordt aandacht besteed aan problemen van tieners, zoals pesten, groepsdruk en angst.