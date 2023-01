Streamingtips #4 – You People, Nowhere Special en Nerdland

Extraordinary (Disney+)

Het is altijd leuk om na te denken welke superheldenkracht je zelf zou willen als het kon. Overal doorheen kunnen kijken? Vliegen? Gedachten lezen? Het hoofdpersonage uit Extraordinary kan er ook alleen maar van dromen: zij leeft als enige zonder gave in een wereld waarin iedereen een superheld is. Terwijl ze zich frustreert over het niet hebben van krachten, heeft ze wel te stellen met de krachten van alle anderen. “Gaat niemand iets zeggen over de kapotte deur?” Er is immers altijd wel wat restschade als een superheld in actie komt. In het grappige Extraordinary zie je hoe deze jonge meid door het gewone en toch zeer ongewone leven heen ploetert.