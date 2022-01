Streamingtips #4 – Antidisturbios, Mocro Maffia en Jojo Rabbit

Mocro Maffia (Videoland)

Het is één van de tofste misdaadseries die ons land rijk is: Mocro Maffia draait om drie kopstukken van de Nederlands-Marokkaanse maffia die niet bepaald samen de scepter zwaaien. In het derde seizoen zagen we vooral Paus steeds dieper wegzakken in de ellende en het is afwachten hoe het met iedereen vergaat na een zenuwslopende tijd in een zeecontainer.