Streamingtips #39 – Kane: A Story Recorded, Meg 2 en Scream

Meg 2: The Trench (HBO Max)

De Meg-films zijn geweldig. Het is Jason Statham, het is over de top en er zitten gigantische haaien in. In het tweede deel breekt er weliswaar een Meg los: het is niet eens het beest om zo bang voor te zijn, dat zijn namelijk mensen. En als je onderzeeër ermee stopt als je tussen die mensen en haaien vaart, dan komen die twee gevaarlijke dingen ineens wel heel gevaarlijk dichtbij. Meg 2: The Trench is zeker niet zo goed als de eerste, maar het staat wel garant voor een avondje fun.